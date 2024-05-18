體壇快訊：黃純一上海花劍賽首闖正賽

本地籃壇辦愛心賽助李劍煌

前甲一南華球員、現職消防員的李劍煌於2021年確診患上末期腎衰竭，目前腎功能只餘10%，本地籃壇今午在修頓室內場舉辦「愛心籃球賽」，由譚偉洋、潘志豪、蔡芳裕等17位名宿組成的前甲一明星隊，在下午3時頭場對消防職工總會籃球隊，而4時半則上演甲一明星對抗賽。門票票價為港幣100元，收益將助李劍煌及其家人渡過難關。

麥堅杜殊破400米混合泳世績

17歲加拿大隊新星麥堅杜殊昨於主場出戰奧運游泳選拔賽，並於決賽以4分24.38秒打破女子400米個人混合泳世界紀錄封后，將去年自己在多倫多所寫下的4分25.87秒舊紀錄推前1.49秒。而今屆巴黎奧運將是她人生首次踏入奧運的舞台。

施維雅達莎芭倫卡逐羅馬賽后冠

波蘭籍網球壇世界一姐施維雅達，昨在意大利舉行的羅馬網球大師賽女單4強未受考驗下，以直落兩盤6：4、6：3擊敗美籍星將嘉奧芙，寫下紅土場十一連勝紀錄，決賽對手將是次號種子的白俄籍名將莎芭倫卡，後者昨同樣以直落兩盤7：5、6：2，淘汰另一美籍球手歌蓮絲。

列斯聯闖英冠升班附加賽決賽

英冠升班附加賽昨演首場4強次回合，列斯聯返主場憑古魯耶夫、比路爾、佐真尼奧魯達及森馬維各建一功，以4：0大勝諾域治，兩回合以同樣比數淘汰「金絲雀」，晉級本月26日晚上的決賽，爭奪來季最後一席英超資格。