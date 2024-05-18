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體育

藥廠誓保全季不敗 德甲煞科迎奧格斯堡 沙比視作決賽

【明報專訊】2023／24年球季德甲將於今晚煞科，已奪冠軍的利華古遜將在主場迎戰奧格斯堡，力爭以全季不敗姿態圓滿完成球季，締造德國男子足壇歷史。「藥廠」主帥沙比阿朗素形容這將是球隊今季「首場決賽」，期望成就這輝煌紀錄去迎接餘下兩場盃賽決賽。

兩決賽在後拒忘形慶祝

利華古遜今季在各賽事共50場未嘗一敗，並早已提前5輪篤定奪得隊史首座德甲錦標。如今在聯賽煞科戰餘下的唯一目標，便是力保在主場不敗予奧格斯堡，締造全季聯賽不敗封王，成為德甲男子職業足球聯賽唯一能全季不敗的球隊。賽前沙比阿朗素稱：「明（今）天是我們今季的『首場決賽』，我希望完成這不敗球季的歷史，這對球隊將是無與倫比的成就。」而他又直言賽後捧起冠軍碟後不會慶祝太久，因接下來還有歐霸及德國盃決賽等着他去挑戰「三冠王」美夢。

值得一提的是，暫列第16位的柏林聯今晚將迎戰第8位的弗賴堡，前者必須全取3分，並且寄望第14及15位的波琴及緬恩斯齊失分，才有望逃離須戰降班附加賽的命運。

另外，將在下周四凌晨在歐霸決戰利華古遜的意甲球會阿蘭特大，明晨則在聯賽作客萊切，力爭贏波鞏固第5位以出戰下季歐聯。西甲方面，皇家蘇斯達昨晨主場以1：0小勝華倫西亞，以1分壓過同日和波失分的貝迪斯，以36戰得57分升上第6位。

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