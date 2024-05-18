藥廠誓保全季不敗 德甲煞科迎奧格斯堡 沙比視作決賽

兩決賽在後拒忘形慶祝

利華古遜今季在各賽事共50場未嘗一敗，並早已提前5輪篤定奪得隊史首座德甲錦標。如今在聯賽煞科戰餘下的唯一目標，便是力保在主場不敗予奧格斯堡，締造全季聯賽不敗封王，成為德甲男子職業足球聯賽唯一能全季不敗的球隊。賽前沙比阿朗素稱：「明（今）天是我們今季的『首場決賽』，我希望完成這不敗球季的歷史，這對球隊將是無與倫比的成就。」而他又直言賽後捧起冠軍碟後不會慶祝太久，因接下來還有歐霸及德國盃決賽等着他去挑戰「三冠王」美夢。

值得一提的是，暫列第16位的柏林聯今晚將迎戰第8位的弗賴堡，前者必須全取3分，並且寄望第14及15位的波琴及緬恩斯齊失分，才有望逃離須戰降班附加賽的命運。

另外，將在下周四凌晨在歐霸決戰利華古遜的意甲球會阿蘭特大，明晨則在聯賽作客萊切，力爭贏波鞏固第5位以出戰下季歐聯。西甲方面，皇家蘇斯達昨晨主場以1：0小勝華倫西亞，以1分壓過同日和波失分的貝迪斯，以36戰得57分升上第6位。