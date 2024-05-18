法軍歐國盃點兵 麥巴比基沙文掛帥 33歲簡迪闊別兩年獲重召

法國隊上屆意外於16強止步，今屆分組賽與荷蘭、波蘭及奧地利同處D組。曾在1984及2000年封王的「高盧雄雞」，這次歐國盃名單保留今夏離開巴黎聖日耳門（PSG）的麥巴比、37歲老將基奧特、皇家馬德里中場孖寶曹亞文尼和卡馬雲加等，共18名前年世界盃亞軍成員。

PSG小將首獲召 推遲會考備戰

今季從車路士轉戰沙特聯勁旅伊蒂哈德的尼高路簡迪，則自2022年6月以來首獲徵召。該名33歲中場近年屢受傷患困擾，但迪甘斯仍深信他可帶來貢獻，「他在沙特踢足了整季，體能回復正常水平。憑藉簡迪的豐富經驗，我深信擁有他的法國隊會更強」。

值得一提的是，年僅18歲的PSG中場新星薩亞艾馬利，因這次入選法國隊名單，已申請把高中畢業會考推遲，「能代表自己的國家出戰很高興和自豪。我已經請求當局破例讓我專注備戰歐國盃，把考試延至9月應考，讓我能無顧慮地出賽，並利用夏天空檔溫書」。至於PSG另一名21歲前鋒小將巴高拿，則首獲大國腳徵召。法國隊在歐國盃前將先演兩場熱身賽，對手分別為盧森堡及加拿大隊。

女足世盃首落戶南美 巴西2027年主辦

跟法國同組的荷蘭隊，同日公布30人初選名單。利物浦3將華基爾雲迪積克、加普及賴恩格雲貝治均告入選，與飛燕諾並列大戶。至於今季在意甲表現搶眼的博洛尼亞射手約舒亞舒克斯，與季初因膝蓋重創長唞的阿仙奴後衛祖利安添巴同告落選。

此外，國際足協（FIFA）昨在泰國曼谷舉行周年大會，其間選出2027年女足世界盃主辦國，結果巴西獲得119個FIFA成員協會支持，力壓獲得78票的比利時、荷蘭及德國的聯合申辦，將令女足世盃首次登陸南美洲。巴勒斯坦足總則在大會上指控以色列足總多次違規，促請FIFA暫停對方會員資格。會長恩范天奴稱將對指控進行緊急法律評估，並由FIFA理事會7月底召開特別代表大會處理事宜。