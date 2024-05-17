伍家朗泰國公開賽挫趙俊鵬闖8強

吳英倫力戰負日將奈良岡功大

世界排名第27位的伍家朗在泰國公開賽首圈力克丹麥隊名將安杜臣，昨轉戰16強鬥世界排名45位的國家隊球手趙俊鵬，結果29歲港將輕鬆直落兩局21：19、21：15取勝，8強將遇中華台北隊的李佳豪。

至於港隊新星吳英倫從外圍賽一路晉級，日前於首圈淘汰印度隊球手後，昨於16強惡鬥世界排名第5的2號種子奈良岡功大，首局初段便表現強勢打出一段6：0攻勢拉開，先贏一局21：11。不過奈良岡功大於次局發力贏21：15扳平。決勝局吳英倫曾初段打出7：0攻勢，領先9：2，及後體力下降被力追，但他力戰下於末段曾領先20：17擁有3個賽點，惜此時被該名日本隊頭號球星連取5分，終負20：22，激戰近1.5小時後以局數1：2飲恨，無緣8強；奈良岡功大則與中華台北隊名將周天成爭入4強。

港隊女雙組合范嘉茵／尤漫瑩昨則以直落兩局15：21不敵韓國隊組合李幽琳／申昇瓚，在16強止步。