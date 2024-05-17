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體育

黃澤林戰法網外圍賽 首港男將逐成人大滿貫

【明報專訊】在最新一期世界男子職業網球聯會（ATP）世界排名中，港隊首席球手黃澤林位列個人新高的180位，篤定取得下周舉行的法國網球公開賽男單外圍賽資格，將成為香港史上首名出戰大滿貫男單成人組的球手。

世界排名180創個人新高

年僅19歲的黃澤林今季嘗得多項職業生涯第一次，包括在主場的香港公開賽首戰ATP世巡賽，以及首次於1000分級賽的邁阿密公開賽殺入正賽。而在最新一期世界排名升至個人新高180位的他，更篤定取得法網外圍賽資格，將會成為香港出戰大滿貫男單成人組第一人，再創本地網壇歷史。

國手張之臻羅馬大師賽8強止步

羅馬大師賽方面，世界排名第56位的國家隊一哥張之臻昨於男單8強以直落兩盤3：6、4：6不敵此前曾淘汰「世一」佐高域的智利籍好手泰比路，後者將與世界第5的德國籍星將阿歷山大薩維利夫爭入決賽。已預告今年底掛拍的美籍好手歌蓮絲則再締造驚喜，昨晨於女單8強以直落兩盤淘汰白俄籍星將艾莎蘭卡，4強遇另一白俄球星的「世二」莎芭倫卡。另外，非種子的國家隊組合鄭賽賽／王欣瑜昨意外地在女雙8強以盤數2：1擊退頭號種子謝淑薇／梅頓絲晉級。

至於前世界一哥梅利昨適逢37歲生日，在波爾多挑戰賽男單首圈領先一盤後，戰至次盤藉法籍對手因傷退賽，以贏波慶生晉級次圈。

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