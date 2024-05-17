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2024年5月17日星期五
曼聯小將發威拆紐 煞科日力爭前七 坦帥誓帶英足盃返奧脫福
狼隊提議來季起廢除VAR 英超20球會下月表決
祖雲奪意盃破3季錦標荒 艾歷尼5次捧盃寫歷史 避談來季去向
基沙文戴帽領馬體會爆基 鎖定前四來季歐聯席位
塞爾特人淘汰騎士 連續3季闖東岸決賽
體壇快訊：德軍歐國盃點兵缺曉姆斯
電視精選
香港11月演三籃世巡年終賽 去年底曾辦大師賽 FIBA代表讚世界級
黃澤林戰法網外圍賽 首港男將逐成人大滿貫
伍家朗泰國公開賽挫趙俊鵬闖8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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