體壇快訊：德軍歐國盃點兵缺曉姆斯

邁阿密缺美斯連勝斷纜

國際邁阿密昨在球王美斯因傷缺陣下，縱有蘇亞雷斯掛帥仍只能與主隊奧蘭多城賽和0：0，美職五連勝告終下仍列東岸榜首。邁阿密主教練馬天奴賽後表示，美斯因膝部不適未列入大軍，也不會冒險派他出戰下周日早上主場鬥華盛頓聯隊的聯賽。

些路迪蘇超三連霸

些路迪昨晨於蘇超作客以5：0大勝基爾馬洛克後，成就聯賽三連霸偉業，並贏得隊史第54次蘇超冠軍。去年由李斯特城重返些路迪掌軍並已三度帶領這支班霸稱王的羅渣士說：「在球季開始時我們已飽受批評，但我們一直保持專注並解決了問題」。

中國女排世聯開門紅

國家隊在世界女排聯賽巴西站首戰於李盈莹取17分下，以直落3局挫韓國隊，戰畢今晨次戰鬥同於首仗擊敗泰國的美國隊後，「女長城」將於明晨再鬥加拿大隊；另日本隊同於次日以3：2力克衛冕的土耳其隊，終結對手國際賽二十二連勝紀錄。

遼寧再迎新疆爭連捷

2023／24年球季CBA總決賽首戰，遼寧本鋼前晚在主力付豪取得全場最高的29分及9個籃板下，加上在第3節初段連取4分的韓德君亦貢獻23分及6個籃板，最終在主場以121：112擊敗新彊伊力特旗開得勝。總決賽第2戰今晚上演，續由遼寧主場迎敵。