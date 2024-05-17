塞爾特人淘汰騎士 連續3季闖東岸決賽

荷霍特寫老將紀錄 看齊渣巴占士

當錫三雙領獨行俠叫糊

在頭號球星米曹連續第2場因膝傷缺陣下，騎士昨征戰塞爾特人雖在上半場一直咬緊比數，但第3節起被主隊逐漸拉開，其中綠軍全場共有6將得分達雙位數，包括貢獻「準三雙」25分、10個籃板及9次助攻的塔圖，最終以113：98再下一城，場數4：1淘汰騎士率先晉級，連續3季殺入東岸決賽，對手將是紐約人及印第安那溜馬的勝方。

此仗取22分、15個籃板及5次助攻的塞爾特人中鋒荷霍特，成為繼渣巴及勒邦占士之後，歷來第3名年過37歲能在季後賽單場取「20+15+5」的球員。他賽後笑言：「這是特別的，我知道要達成這紀錄很難，首先你要在這年紀仍在NBA才行。很高興我仍能有所作為，希望可幫助球隊笑到最後。」

西岸次圈方面，5號種子達拉斯獨行俠昨在關鍵第5戰有球星盧卡當錫貢獻31分、10個籃板及11次助攻，職業生涯第6次在季後賽取「三雙」，領軍作客以104：92擊敗頭號種子奧克拉荷馬雷霆，場數領先3：2「叫糊」，將在後日返主場力爭提早晉級。