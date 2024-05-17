祖雲奪意盃破3季錦標荒 艾歷尼5次捧盃寫歷史 避談來季去向

兩軍賽前近况南轅北轍，阿特蘭大各賽事7場不敗，反觀祖雲達斯則已6仗不勝。不過，「老婦人」昨開賽僅4分鐘便靠塞爾維亞國腳射手杜辛華荷域，接應安達亞甘比阿素的直線妙傳單刀直入建功先開紀錄。

及後阿特蘭大雖然強攻，但全場13次攻門無一中龍，包括翼鋒盧卡文末段射門中柱彈出，而華荷域亦曾在72分鐘頂入，惟經視像裁判（VAR）覆核後因越位「食詐糊」。結果祖雲達斯力保不失下以一球淨勝阿特蘭大，取得近3季首冠，亦是隊史第15次封王，續刷新此項盃賽紀錄，而艾歷尼則第5次登頂締造最多領軍奪此賽事冠軍的教頭，而總奪冠次數則僅次於6次的文仙尼及保方。

艾歷尼賽後大讚麾下道：「我為球員們感到高興，他們為球迷帶來了久違的喜悅。奪冠總非易事，但己隊有這DNA。」近期盛傳今夏或離隊的他亦不置可否地稱：「即使我下季不再是這支球隊的教練，我都希望以最強姿態結束今季。」

阿特蘭大放眼歐霸決戰利華古遜

至於阿特蘭大未能相隔61年再奪意盃，下周四凌晨歐霸決賽鬥利華古遜，將是球隊今季爭冠最後希望。主帥加斯柏連尼昨仗賽後稱：「論表現我們絕不比對方差，但勝負有時就是這一線之差。我不會為此感失望，己隊今季尚有3場，聯賽將全力爭取歐聯資格，在都柏林的歐霸決戰亦在等着我們。」