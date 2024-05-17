祖雲奪意盃破3季錦標荒 艾歷尼5次捧盃寫歷史 避談來季去向

【明報專訊】祖雲達斯昨晨在意大利盃決賽憑前鋒杜辛華荷域開賽初段一箭定江山，於羅馬奧林匹高球場的中立場以1：0小勝阿特蘭大，結束球隊近3季錦標荒之餘，更破紀錄第15次封王，同時是主帥艾歷尼第5次領軍登頂，寫下最多教練贏得此項盃賽的歷史。
兩軍賽前近况南轅北轍，阿特蘭大各賽事7場不敗，反觀祖雲達斯則已6仗不勝。不過，「老婦人」昨開賽僅4分鐘便靠塞爾維亞國腳射手杜辛華荷域，接應安達亞甘比阿素的直線妙傳單刀直入建功先開紀錄。
及後阿特蘭大雖然強攻，但全場13次攻門無一中龍，包括翼鋒盧卡文末段射門中柱彈出，而華荷域亦曾在72分鐘頂入，惟經視像裁判（VAR）覆核後因越位「食詐糊」。結果祖雲達斯力保不失下以一球淨勝阿特蘭大，取得近3季首冠，亦是隊史第15次封王，續刷新此項盃賽紀錄，而艾歷尼則第5次登頂締造最多領軍奪此賽事冠軍的教頭，而總奪冠次數則僅次於6次的文仙尼及保方。
艾歷尼賽後大讚麾下道：「我為球員們感到高興，他們為球迷帶來了久違的喜悅。奪冠總非易事，但己隊有這DNA。」近期盛傳今夏或離隊的他亦不置可否地稱：「即使我下季不再是這支球隊的教練，我都希望以最強姿態結束今季。」
阿特蘭大放眼歐霸決戰利華古遜
至於阿特蘭大未能相隔61年再奪意盃，下周四凌晨歐霸決賽鬥利華古遜，將是球隊今季爭冠最後希望。主帥加斯柏連尼昨仗賽後稱：「論表現我們絕不比對方差，但勝負有時就是這一線之差。我不會為此感失望，己隊今季尚有3場，聯賽將全力爭取歐聯資格，在都柏林的歐霸決戰亦在等着我們。」