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體育

流浪首奪菁英盃 宜嘉圓滿別綠茵場 伊巴謙頭槌奠勝 挫傑志隔29年再奪標

【明報專訊】賽馬會菁英盃昨午佛誕在旺角大球場舉行決賽，同時是流浪兩名老將林嘉緯與盧均宜的職業生涯告別戰，吸引3769人入場見證，最終流浪憑前鋒伊巴謙頭槌奠勝，以1：0擊敗傑志，首奪菁英盃兼相隔29年再獲錦標，為「宜嘉」圓滿告別。

賽前已宣布昨仗將是39歲的盧均宜及38歲的林嘉緯於完季掛靴前最後一戰，吸引3769人入場，不少球迷更穿上「宜嘉」紀念T恤或帶同這兩名前港腳的球衣捧場。相反傑志球迷組織「界限街藍浪」賽前發文，稱這仗不會打氣及掛旗，以表達今季對球隊的失望。而相關看台曾貼上大字報，寫上「一個長遠的組軍計劃，從管理層開始，包括提升球隊凝聚力……有針對性地廣納人才，今季通通缺乏」。

傑志4日失兩盃 球迷貼大字報表失望

流浪隊長林嘉緯昨任正選，盧均宜先列後備，賽事第10及12分鐘全場拍掌向二人致敬。林嘉緯是役踢足全場表現賣力，有傳送有射門亦積極回防。上半場攻勢較多的流浪，於40分鐘打破僵局，前鋒伊巴謙接應上形洋介傳送迎頂破網，半場領先1：0。另一主角盧均宜於68分鐘後備登場，率領球隊抵擋傑志下半場強攻下，協助保持1球勝局完場，隊史首奪舉辦了9屆的菁英盃，亦是流浪自1995年贏得香港足總盃後首個冠軍，會方賽後表示加碼10萬元獎金，令總獎金達34萬元。傑志縱在2月贏得高級組銀牌，但繼足總盃4強出局，4日內失兩盃。

賽事完場一刻，林嘉緯感觸雙手掩臉，盧均宜跪地雙手指天。賽後特別為兩名前港腳安排告別儀式，獲家人致送鮮花，又獲他們長期效力的流浪與傑志高層代表送上紀念品。

盧均宜與林嘉緯分別踢了24及23年職業足球，他們場內發言時感謝兩間球會及家人支持。嘉緯驚喜是役獲眾多球迷入場支持，「就算對手傑志球迷都有為我打氣，好有愛」。均宜賽後稱「死而無憾」，稱日前發夢已預見會贏1：0，「今場像送了份完美禮物給我們，這不是句號而是逗號，我們會繼續在球圈發展新一頁，幫香港足球進步」；嘉緯稱將來會向教練方面發展及續貢獻本地球圈，「由教小朋友開始累積經驗，同時踢低組別聯賽」。均宜寄語香港球員繼續努力，「香港受環境等影響，經營球會是困難，但仍有些熱心人在，希望大家繼續努力」。

至於首季踢港超的流浪中場趙正宇，當選今屆菁英盃U22球員「星中之星」。這名18歲應屆文憑試考生稱「不會給自己停低」，「我由細到大都鍾意踢波，做職業球員是我的夢想」。他期望來季續在港超爭取更多上陣機會和正選。

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