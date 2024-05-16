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體育
2024年5月16日星期四
後備上陣救單刀 助曼城挫熱刺返榜首 奧迪加獲哥帥讚「拯救球隊」
維拉鎖定第4 隔41年再戰歐聯
雲尼斯奧斯起孖 皇馬大破艾拉維斯九連捷
施維雅達嘉奧芙會師羅馬大師賽4強
伍家朗勇挫安東臣 泰國羽賽晉次圈
體壇快訊：金塊三連勝反先木狼
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流浪首奪菁英盃 宜嘉圓滿別綠茵場 伊巴謙頭槌奠勝 挫傑志隔29年再奪標
考慮完季卸任流浪總監 李輝立：球迷覺得我不合時宜
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【明報專訊】（請看附圖）
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