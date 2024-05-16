後備上陣救單刀 助曼城挫熱刺返榜首 奧迪加獲哥帥讚「拯救球隊」

曼城賽前只餘兩輪比賽，其中出戰熱刺被視為衛冕關鍵戰役，理由是對方過去4季聯賽均在主場向「藍月」派蛋。熱刺賽前獲夏維斯等阿仙奴球員及名宿支持，並有中場賓坦古亞甫開賽6分鐘，於禁區頂起勁射被曼城門將艾達臣摩拉斯單手托出，否則已領前上半場。

下半場接戰至51分鐘，曼城中場奇雲迪布尼右路傳中予艾寧夏蘭特撞入，但隊友門將艾達臣在68分鐘被熱刺守將基斯甸羅美路撞傷，由31歲德籍龍門史提芬奧迪加入替，他於86分鐘用腳擋出孫興慜的單刀射門，而這球也嚇得場邊的曼城領隊哥迪奧拿即時倒地。結果藍月在補時由翼鋒謝利美杜古博得12碼，夏蘭特主射中鵠，終勝2：0。

曼城賽後37戰88分重返榜首，領先阿仙奴兩分，下周日煞科只要主場擊敗韋斯咸，或兵工廠主場對愛華頓未能全取3分，便可近7季英超6次封王；相反曼城打和或落敗，而阿仙奴取勝的話，便可藉得失球差多一球或多1分而反超奪冠。熱刺落敗後37戰63分排第5，令68分的阿士東維拉篤定排第4，提早一輪落實取得來屆歐聯席位。

哥迪奧拿賽後大讚奧迪加道：「他救了球隊，否則阿仙奴會是冠軍。」洛迪卡斯簡迪亦說：「奧迪加交出不可思議的演出。他是當今世上最佳門將。」

哥帥亦明白麾下正承受巨大壓力，他說：「我們的球員此役未能踢出最高水平的足球，但他們都是凡人，下仗也會在壓力下作賽，現在可以做的是賽前盡力做好備戰，然後集中精神比賽。」他又證實艾達臣摩拉斯及中場奇雲迪布尼分別眼睛和足踝受傷。

熱刺迷寧失分阻阿仙奴爭標

普斯迪高路不滿斥根基脆弱

熱刺領隊普斯迪高路則不滿球迷寧願球隊失分，以阻止死敵阿仙奴有機會力壓曼城奪冠的行為，而在球隊比賽期間落後時，他曾指罵慶祝失球的主隊球迷，「這反映我們的根基很脆弱。我的目標是盡力爭勝，長遠目標是建立一支成功的球隊，但每個人都有表達自己的權利」。