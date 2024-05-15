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體育

5菁英望捧盃 不讓兩耆英留憾

【明報專訊】標準流浪今季除了門將陳冠燊和下半季加盟的非裔前鋒馬榕生，其餘4名U22小將趙正宇、龍梓軒、陳耀祖和梁凱俊均曾在菁英盃建功。眾將同稱不捨前輩盧均宜和林嘉緯引退，希望此戰奪冠讓兩人足球生涯不留憾。

「宜嘉」馳騁綠茵逾廿載，累積經驗讓後起之秀獲益不少。左閘龍梓軒指兩名前輩為好榜樣，操練時以身作則，「不像其他『大哥』般只叫人做，親力親為跟我們一起跑」。把守最後一關的陳冠燊場上要指揮擁有外援和經驗老將的防線，令19歲的他難免膽怯，但獲均宜等隊友鼓勵勇敢提場，「均宜說即使他出錯都要鬧；我睇晒成個場，就有責任叫住隊波」。

從流浪青年軍提拔至一隊陳耀祖和趙正宇，上季同在U18梯隊獲擔任主教練的盧均宜督師。第2季征戰港超的陳耀祖說，擔任教練的均宜跟做隊友時判若兩人，「他在一隊操練時好玩得，好似朋友一樣；在U18做主教練時卻勁惡，係咁鬧」。剛考畢中學文憑試後剪掉長髮的趙正宇透露，兒時效力傑志青年軍曾任球僮，牽着嘉緯和均宜的手出場，「從小入場看兩人落場踢，很慶幸現在成為他們的隊友」。

趙正宇曾當球僮獲宜嘉牽入場

流浪今屆在菁英盃分組賽B組兩鬥傑志，分別贏3：2以及打和4：4不敗。眾小將同稱希望奪冠歡送「宜嘉」。分組賽曾攻破「藍鳥」大門的梁凱俊笑說：「捧唔到盃，希望他們下季復出再踢過。」就讀拔萃男書院的趙正宇，今仗有望再跟學界賽宿敵、就讀聖若瑟書院的傑志中場袁振謙交手，他調侃對方早前學界精英賽4強對壘時只後備上陣10分鐘，「想同佢踢多啲，作為朋友或競爭對手，想贏佢更想一齊進步」。

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