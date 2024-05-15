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體育

宜嘉流浪最終章 力爭菁英盃告別 重遇傑志拒留手 掛靴後培訓新一代傳承

【明報專訊】賽馬會菁英盃今午3時在旺角大球場由標準流浪與傑志爭冠，同時是盧均宜與林嘉緯的「最終章」，因緣際會在他們意義重大的兩間球會對決，成為這兩名流浪老大哥完季掛靴前的「告別戰」。兩名前港腳「耆英」回首20多年職業生涯形影不離，過去一年更攜手為開辦足球學校奔波，盼今後培訓「菁英」繼續奉獻香港足球。

文、圖：余瑋、林欣澤

標準流浪vs.傑志 旺角大球場 下午15：00開賽 票價：$120/40

在上周菁英盃決賽賽前記者會，流浪宣布今仗是39歲的盧均宜與38歲的林嘉緯職業生涯最後一戰，並呼籲入場球迷於比賽第10及12分鐘鼓掌致敬；據悉決賽賽後將有儀式送別兩傳奇。

林嘉緯認痛住踢 場外多兼顧

有鑑隊友前港腳基藍馬去年9月演生涯「告別戰」後又復出的「前車」，今次問「宜嘉」是否「真掛靴」時，盧均宜笑言「暫時唔踢」，再解釋其實今季初已萌退意，「雖然對足球心態未變，仲應付到港超，但今年多了時間籌辦足球學校，加上年紀漸大恢復慢，我們都唔可以踢到40至45歲，總有一日要退下來為將來打算」。嘉緯亦稱：「很多人話我這踢法踢到40歲都得，起初我都是咁諗，但近兩三年場外要兼顧很多事，今季基本每晚都要教波，令有時操練集中唔到，因為要諗當晚教波安排，自己唔能夠100%做好球員，加上有些傷患，季中連續兩三場正選時要食止痛藥，右膝和腳踝都是痛住踢，與其咁辛苦，覺得是時候要退下來」。

均宜與嘉緯的職業球員生涯分別踏入第24及23年，二人由流浪到傑志登上高峰，再回歸流浪齊劃上句號，場內場外都形影不離；疫情球季停擺期間，他們互取其名開設「宜嘉就做」專頁分享逸事，也為開辦足球學校鋪路。他們笑言不是「夾埋」掛靴，惟承認相識多年爭執甚少，仍記得起初相遇往事，均宜說：「我們在港隊青年軍認識，第一眼見到他卻在打籃球，像入錯班房。他當時踢左閘、我踢中場，後來他改踢中場和我合作多了。一路以來我們踢波夾開，比賽時眉來眼去已知要點做」。

今仗巧合地由流浪與傑志爭冠，兩間球會對「宜嘉」都意義重大。盧均宜15歲於流浪出道獲封「神童」，其後在傑志奪冠無數更成為2012年香港足球先生，「流浪令我20歲前已累積很多經驗可代表港足，所以生涯尾聲返來，希望可幫返球會培育新星；在傑志測試自己可到邊個高度，出外踢亞洲賽見識更多，一眾外援亦推動自己提升能力。我們咩都贏過，在足球旅程已算是贏家」。林嘉緯則成港足一代中場大師，「真心想多謝流浪和傑志。尤其4年前富力散班令我變成失業球員後，流浪好快伸出援手致電叫我返來，這很重要。返來諗住養老享受足球，最後竟可拎到亞冠外圍賽資格，現在又入埋菁英盃決賽，確有運氣存在」。

盧均宜稱生涯已是贏家

嘉緯仍記得本土錦標唯獨未贏過菁英盃，對手還是傑志，表明不會留力，希望因緣際會下可圓滿告別。流浪上季在香港足總盃決賽以1：7大敗予傑志，均宜稱今次不會重蹈覆轍，「流浪有幾可入決賽，我們決心將大過對手，希望小將們可放膽去踢」。他們今年正式完成註冊「宜嘉足球學院」，均宜盼日後可培育球員踏足港超，「現在香港其實很少職業球員，我們想用自身經驗培育下一代球員出來」。二人現持有亞洲足協B級教練牌照，均宜透露曾獲傑志會長伍健邀請回巢幫手教青年軍，他與嘉緯都笑言會好好考慮。

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