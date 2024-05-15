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2024年5月15日星期三
阿特蘭大追逐雙冠夢 首關意盃決戰祖雲 加斯柏連尼信有奇蹟
曼聯宣布華拉尼離隊 迎紐卡素爭歐戰席位無退路
維拉逼和利物浦英超前四穩
費高領銜葡萄牙傳奇周五抵澳 周六巴士巡遊翌日友賽
大帝之子布朗尼獲准參加選秀 遭美媒看淡勢落第
體壇快訊：吳英倫陳延澤闖泰羽正賽
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宜嘉流浪最終章 力爭菁英盃告別 重遇傑志拒留手 掛靴後培訓新一代傳承
5菁英望捧盃 不讓兩耆英留憾
推決賽版球衣 紀念T恤預購
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【明報專訊】（請看附圖）
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