維拉逼和利物浦英超前四穩

馬天尼斯寫英超門將烏龍紀錄

賽前已確認無緣爭冠的利物浦迎來到今季最後作客賽事，領隊高普派出穆罕默德沙拿配合路易斯迪亞斯及加普攻堅，有傳與巴塞隆拿扯上關係的達雲紐尼斯續居後備，「紅軍」開賽兩分鐘藉敵軍門將達米安馬天尼斯欲救哈維艾利洛傳中時，誤把皮球撲入網窩領先，後者歷來3次聯賽擺烏龍成為英超史上最多門將。雖然10分鐘後中場泰利文斯撞射追平，卻再被紅軍的加普及查洛爾昆沙兩番破門，戰至48分鐘落後1：3。

維拉主帥艾馬利其後作出變動，在79分鐘以哥倫比亞籍前鋒祖漢杜蘭入替尼高路辛尼奧路，結果前者入替6分鐘後即在禁區頂勁射破網，並於3分鐘後一次無心插柳的埋門笠死紅軍門將艾利臣比加，連下兩城領維拉主場以3：3逼和利物浦。維拉領隊艾馬利賽後說：「我們仍要為下周日（煞科戰作客水晶宮）準備，但一切都掌握在手，球隊目前表現很成熟。」

另一方面，在2月中始接掌水晶宮帥位的奧地利籍領隊加斯拿，據報已拒絕來季轉教拜仁慕尼黑，也是繼沙比阿朗素、拿高斯文及蘭歷克後，第4個回絕這支德甲班霸的教練。