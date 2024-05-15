明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

維拉逼和利物浦英超前四穩

【明報專訊】英超昨晨演獨腳戲，已寫下隊史英超第2高得分的阿士東維拉克服一度落後兩球劣勢，比賽末段藉後備登場前鋒祖漢杜蘭梅開二度，終在主場以3：3逼和季席的利物浦，多賽1場下領先今晨迎戰曼城的第5位球隊熱刺5分，以37戰得68分穩守第4。

馬天尼斯寫英超門將烏龍紀錄

賽前已確認無緣爭冠的利物浦迎來到今季最後作客賽事，領隊高普派出穆罕默德沙拿配合路易斯迪亞斯及加普攻堅，有傳與巴塞隆拿扯上關係的達雲紐尼斯續居後備，「紅軍」開賽兩分鐘藉敵軍門將達米安馬天尼斯欲救哈維艾利洛傳中時，誤把皮球撲入網窩領先，後者歷來3次聯賽擺烏龍成為英超史上最多門將。雖然10分鐘後中場泰利文斯撞射追平，卻再被紅軍的加普及查洛爾昆沙兩番破門，戰至48分鐘落後1：3。

維拉主帥艾馬利其後作出變動，在79分鐘以哥倫比亞籍前鋒祖漢杜蘭入替尼高路辛尼奧路，結果前者入替6分鐘後即在禁區頂勁射破網，並於3分鐘後一次無心插柳的埋門笠死紅軍門將艾利臣比加，連下兩城領維拉主場以3：3逼和利物浦。維拉領隊艾馬利賽後說：「我們仍要為下周日（煞科戰作客水晶宮）準備，但一切都掌握在手，球隊目前表現很成熟。」

另一方面，在2月中始接掌水晶宮帥位的奧地利籍領隊加斯拿，據報已拒絕來季轉教拜仁慕尼黑，也是繼沙比阿朗素、拿高斯文及蘭歷克後，第4個回絕這支德甲班霸的教練。

上 / 下一篇新聞