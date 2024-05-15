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體育

曼聯宣布華拉尼離隊 迎紐卡素爭歐戰席位無退路

【明報專訊】曼聯明晨英超主場迎戰紐卡素，兩軍與同日作客白禮頓的車路士皆要為歐戰席位而戰，沒有失分本錢。「紅魔」昨另公布，31歲中堅華拉尼季後約滿離隊，結束在奧脫福的3季「魔途」。

華拉尼2021年從皇家馬德里加盟曼聯，至今為紅魔上陣93仗，並協助球隊上季贏得英格蘭聯賽盃冠軍。這名法國國腳後衛上月初3：4不敵車路士時拉傷肌肉養傷至今，今仗對紐卡素肯定缺陣，下周日聯賽煞科戰作客白禮頓，以及本月25日對宿敵曼城的英格蘭足總盃決賽能否趕及演告別戰仍存異數。

3分落後紐車列第8

卡斯米路勢再演中堅

曼聯目前聯賽36戰54分，以3分落後第6的紐卡素及第7的車路士；雖然紅魔仍可藉英足盃擊敗曼城奪冠獲來季歐霸資格，但為免夜長夢多，定必力爭以聯賽前7名完成先穩奪歐洲賽入場券。然而他們近3仗聯賽分別以0：1不敵阿仙奴、0：4大敗予水晶宮，以及遭已降班的般尼逼和1：1；此戰面對近3戰錄得2勝1和的「喜鵲」勢再面臨苦戰。

兩軍陣中皆傷兵纍纍，曼聯續有華拉尼、哈利馬古尼及域陀連迪路夫養傷陷中堅荒，令上仗對阿仙奴「包越位」致失球的防中卡斯米路或需再次客串。紐卡素雖亦有中堅拿修斯、保治文及法比安舒哈因傷缺陣，但近仗已由擅踢兩閘的丹般恩和艾美卡夫移入中路助守，表現稱職。

至於累積三連勝的車路士，上仗作客3：2反勝諾定咸森林末段有翼衛列斯占士後備入替久休復出，今仗作客白禮頓有望獲得更多上陣時間。

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