曼聯宣布華拉尼離隊 迎紐卡素爭歐戰席位無退路

華拉尼2021年從皇家馬德里加盟曼聯，至今為紅魔上陣93仗，並協助球隊上季贏得英格蘭聯賽盃冠軍。這名法國國腳後衛上月初3：4不敵車路士時拉傷肌肉養傷至今，今仗對紐卡素肯定缺陣，下周日聯賽煞科戰作客白禮頓，以及本月25日對宿敵曼城的英格蘭足總盃決賽能否趕及演告別戰仍存異數。

3分落後紐車列第8

卡斯米路勢再演中堅

曼聯目前聯賽36戰54分，以3分落後第6的紐卡素及第7的車路士；雖然紅魔仍可藉英足盃擊敗曼城奪冠獲來季歐霸資格，但為免夜長夢多，定必力爭以聯賽前7名完成先穩奪歐洲賽入場券。然而他們近3仗聯賽分別以0：1不敵阿仙奴、0：4大敗予水晶宮，以及遭已降班的般尼逼和1：1；此戰面對近3戰錄得2勝1和的「喜鵲」勢再面臨苦戰。

兩軍陣中皆傷兵纍纍，曼聯續有華拉尼、哈利馬古尼及域陀連迪路夫養傷陷中堅荒，令上仗對阿仙奴「包越位」致失球的防中卡斯米路或需再次客串。紐卡素雖亦有中堅拿修斯、保治文及法比安舒哈因傷缺陣，但近仗已由擅踢兩閘的丹般恩和艾美卡夫移入中路助守，表現稱職。

至於累積三連勝的車路士，上仗作客3：2反勝諾定咸森林末段有翼衛列斯占士後備入替久休復出，今仗作客白禮頓有望獲得更多上陣時間。