阿特蘭大追逐雙冠夢 首關意盃決戰祖雲 加斯柏連尼信有奇蹟

領軍8季表現大改善如「女神」降臨

阿特蘭大在意大利球壇從來不是傳統勁旅，過往只曾贏過一座頂級賽事錦標，正是在1962／63年球季於意大利盃封王，其餘7冠則分別是6屆意乙及1屆丙組冠軍。不過，這支被稱為「女神」的球隊，自從2016年夏天請來意籍教頭加斯柏連尼接掌帥印後尤如「女神」降臨，成績大幅改善，由以往在甲、乙組浮沉歲月，搖身一變成為意甲前列分子。

在加斯柏連尼執教的這8季裏，球隊在聯賽從未跌出前8位，包括今季暫列第5，有望爭取來屆歐聯席位，而連同今季亦是8季內第3度躋身意盃決賽，只是此前兩次皆鍛羽而歸，包括在2021年決賽以1：2不敵祖雲達斯。對於這次有望復仇兼爭取隊史第2座頂級賽事錦標，這名66歲老帥卻先認低威，「我相信外界都會認為祖雲達斯是熱門的一方吧！他們擁有這盃賽歷史最多的14冠，同時是意大利球壇最偉大球隊之一，這一點毋庸置疑。不過，這絕不代表我們會有所懼怕，正如我們能在歐霸擊退利物浦一樣，我們相信能再創奇蹟」。

值得一提的是，若阿特蘭大能在此戰擊敗祖雲達斯，相隔61年再封王，接下來的目標將會是下周四凌晨在歐霸決賽惡鬥今季各賽事已50場不敗的應屆德甲盟主利華古遜，爭取在隊史首闖歐戰決賽即封王，成就首次「雙冠王」美夢。

祖雲達斯陷低潮 艾歷尼帥位不穩

至於祖雲達斯是役誓爭冠避免連續3季「四大皆空」。據多間意媒報道，明夏約滿的主帥艾歷尼在近季領軍表現未如理想，而且各賽事近6場不勝，包括意甲五連和，在聯賽榜被博洛尼亞壓過跌至第4，僅以4分領先踢少1場的阿特蘭大，料若此戰再失利，帥位恐怕難保。

軍情方面，阿特蘭大今仗有陣中次席射手的中鋒施卡馬卡因累積黃牌滿額要停賽，其位置料由基迪拿尼頂替，並伙拍首席射手的中場古普美拿斯及盧卡文攻堅；而祖雲達斯同樣有中場文路爾盧卡迪利須停賽，料由法比奧馬利迪取替，聯同拉比奧特及韋斯頓麥堅尼坐鎮中場，前線則由首席射手杜辛華荷域伙拍費達歷高基艾沙「數糊」。

另外，烏甸尼斯昨於意甲作客以2：0擊敗萊切，賽後以36戰得33分升上第15位，暫時以1分之微脫離降班區，餘下兩輪將迎戰尾三的安玻里及作客尾四的費辛隆尼，勢必左右護級形勢。