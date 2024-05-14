HOY日播逾13小時奧運 李慧詩伍家朗姚錦成組評述團

港府連續兩屆購入夏季奧運播映權，其中有線寬頻將透過旗下HOY TV的3條頻道，以及手機應用程式和社交媒體平台，繼上屆東京奧運後再次轉播賽事。有線寬頻副主席兼執行董事曾安業表示，HOY TV在7月26日至8月11日舉行的巴黎奧運期間，由每日下午3時起直播或轉播賽事逾13小時；而在本月27日起，將播放一系列奧運先導節目，涵蓋巴奧籌備工作、港隊和中國國家隊備戰情况等。

張小倫憂歐洲盛夏影響港將表現

HOY TV一如以往安排退役或現役港將擔任賽事評述員；除了兩名退役單車隊「車神」黃金寶和李慧詩聯同羽毛球「黑妹」葉姵延繼續坐鎮，早前宣布退役的劍擊代表張小倫、現役女子重劍手朱嘉望、羽毛球男將伍家朗及七人欖球「大師兄」姚錦成均會首次以評述身分參與奧運盛事。

港隊今屆巴奧有力爭衛冕男花的張家朗、女重「世一」江旻憓、女花19歲小將陳諾思及從男重亞大區資格賽突圍的何瑋桁出戰劍擊項目。上屆有份出戰男花團體賽的張小倫指出，縱使花劍隊每年均會到教練Gregory Koenig的家鄉集訓和比賽，但屆時能否適應當地炎夏將成關鍵因素，「很少夏天在歐洲比賽，聽說當地7、8月很炎熱，這是影響運動員發揮的因素，不知到時會發生什麼事」。

姚錦成對續戰遺材賽不置可否

至於姚錦成上月戰畢香港七欖賽時，表明即將退役，他在啟動禮上被主持問到下月底會否隨隊出戰在摩納哥舉行的奧運遺材賽時，坦言無可奉告。他其後受訪時表示，個人傾向讓後輩房傑鋒參與更多大賽，但決定權在教練團手中，「如果有得拒絕（徵召），我一定會拒絕」。他又指出，期待評述時可分享更多球賽上看不見的細節，為觀眾提供新知識。