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體育

體壇快訊：港足10月約戰列支敦士登

【明報專訊】中國香港足球總會昨宣布，香港男子足球代表隊（港足）將於10月10日出戰友誼賽，在萊茵公園球場作客世界排名第202位的歐洲國家列支敦士登隊。港足主帥安達臣表示：「列支敦士登擁有不少好球員，當中不乏外流者。雖然該隊與港隊水平相若，但體格較魁梧，相信會迎來一場硬仗。此戰可令港隊熟習不同比賽風格，並藉此進步。」

佐高域羅馬賽無緣16強

塞爾維亞籍世界一哥佐高域日前在羅馬網球大師賽男單次圈，賽後被索取簽名球迷背包跌出的水樽誤傷頭部，雖並無大礙，但他昨於第3圈卻意外地以直落兩盤2：6、3：6，不敵智利籍球手泰比路，無緣16強。女單方面，國家隊一姐鄭欽文昨於16強以直落兩盤6：2、6：4淘汰日籍前「世一」大坂直美晉級。

吳艷妮大阪百米欄封后

國家隊名將吳艷妮前晚出戰世界田聯洲際巡迴賽大阪站，於女子100米欄決賽跑出平大會紀錄的12.86秒，以0.133秒力壓主場出戰的日籍選手福部真子，贏得個人今季首項室外賽冠軍，同時寫下今年亞洲最佳成績，為今夏出戰巴黎奧運打下強心針。

麥巴比主場告別遭喝倒彩

已奪今屆法甲冠軍的巴黎聖日耳門（PSG），昨於聯賽迎來今季最後一場主場賽事，迎戰圖盧茲，亦是早前宣布季後離隊，並盛傳轉戰皇家馬德里的頭號球星基利安麥巴比的主場告別戰。不過，是役有部分主隊球迷向這名法國隊球星喝倒彩，而他則在開賽8分鐘為球隊先開紀錄，但PSG最終以1：3反負。同日摩納哥則作客以2：0挫蒙彼利埃，篤定成為聯賽亞軍，並取得下季歐聯參賽資格。

皇馬迎艾軍爭西甲九連勝

應屆西甲盟主皇家馬德里日前在歐聯殺入決賽後，明晨將返聯賽迎戰艾拉維斯，力爭西甲九連勝。至於馬德里體育會前晚憑中場迪保羅於84分鐘一箭定江山，在主場以1：0小勝切爾達，以35戰得70分續守第4位。

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