協恩闖精英羽球決賽 下周決戰女拔萃

協恩在8強面對德望，江澤瑤雖於首埸單打不敵宋映萱，但緊接上陣的王恩琳先伙陳旨喬在雙打扳回一城，再於單打擊退林卓盈。協恩的吳昭賢／郭暄在雙打挫宋映萱／潘璿文，領軍以場數3：1奠勝，殺入4強鬥浸附中，後者在另一場以直落3場輕取聖保羅男女中學過關。

協恩和浸附中在4強鬥激烈，浸附中首場單打有朱穎姿倒戈，這名港青代表以21：11擊敗江澤瑤拔頭籌，但王恩琳／陳旨喬在雙打以21：9輕取彭皚淇／譚善文，林沁儀隨後於單打以21：13挫黎欣陶，為協恩反超場數2：1。

朱穎姿在第4場雙打伙林采柔以21：16險勝吳昭賢／郭暄，領浸附中追平。協恩在決勝的單打派出王恩琳，她與浸附中二年級小將彭皚淇一直拉鋸，一度打成18：18平手，但王恩琳末段連取3分，終以21：18奠勝。協恩將與女拔萃會師決賽，後者在4強以直落3場淘汰瑪利曼中學。

男子組方面，衛冕的拔萃男書院先在8強以3：1擊敗勁敵喇沙書院，4強再以3：0挫聖保羅書院，將與於4強以3：2險勝英華書院的福建中學會師決賽。