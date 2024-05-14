利華古遜50場不敗刷新紀錄 聖保利下季升德甲

波琴後衛柏斯歷克因上半場15分鐘拉跌欲踢快攻的利華古遜中場尼敦迪拿領紅，令「藥廠」早段已有人數優勢，結果上半場藉柏德列舒希克及邦尼菲斯射入12碼領先兩球，下半場藥廠再有艾米尼艾迪利、史坦尼錫及阿歷斯基莫度建功，終以5：0大勝，並延續今季各賽事不敗紀錄至50場。利華古遜主教練沙比阿朗素賽後說：「上半場的紅牌改變了形勢，我們很滿意這結果（50戰不敗），我為球員驕傲。」藥廠今季尚餘3場比賽，分別是周六德甲煞科日主場迎戰奧格基堡，以及本月底兩場盃賽決賽，包括在23日凌晨的歐霸決戰阿特蘭大，以及26日凌晨於德國盃與凱沙羅頓爭冠。另拜仁慕尼黑今輪以2：0擊敗客軍禾夫基堡後，以兩分反壓史特加重返次席；而德乙球隊聖保利日前主場3：1擊敗奧斯納貝克後反壓基爾上榜首，兩隊同時確認來季升班，也是聖保利相隔13年再戰德甲。

阿特蘭大斬馬 力追祖雲達斯

至於利華古遜的歐霸決賽對手阿特蘭大，昨於意甲2：1擊敗客軍羅馬後列第5，少賽1場下追至落後第4的祖雲達斯4分，兩隊將於周四凌晨會師意大利盃決賽。