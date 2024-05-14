鷹隊爆大冷奪今夏狀元籤 僅3%機率命中 墊底活塞僅獲第5順位

今屆NBA選秀會由以往一日改為分兩日舉行，香港時間6月27日早上先舉行首輪籤選秀，翌日再舉行次輪。而聯盟昨晨先舉行選秀會的排位抽籤，結果只有3%機會率的鷹隊，擊敗一眾球隊爆冷奪得狀元籤，成為史上第5低機會率而取得頭位選新人的球隊，事後在場的鷹隊總經理菲斯大呼不可思議，「這絕對是個大驚喜，這將是很好的機會讓我們重組隊形」。而榜眼及探花籤將分別由華盛頓巫師及侯斯頓火箭獲得。至於連續兩季在常規賽敬陪末席的活塞，再一次在擁有最高機率14%下失落狀元籤，最終只獲第5順位。

值得一提的是，今屆被視為狀元的熱門人選同為法國籍，分別是西班牙裔前鋒列沙查（Zaccharie Risacher）及中鋒阿歷山祖沙亞（Alexandre Sarr）。

金塊紐約人分途追平場數2：2

季後賽方面，衛冕的西岸2號種子丹佛金塊昨仗全隊命中率高達57%，其中應屆常規賽最有價值球員（MVP）約基治獨取35分，而後備得分亦有27分，終作客以115：107擊敗有球星安東尼愛華士攻入全場最高44分的明尼蘇達木狼，場數追平2：2，明早將返主場續戰。另一方面，東岸二哥紐約人則作客早段已被拉開下，以89：121大敗予印第安那溜馬，場數同樣被扳平2：2，明早亦返主場再交戰。