李思穎場地日本盃再添兩銅

港隊在場地單車日本盃贏得2銀2銅，包括李思穎伙梁穎儀在女子麥迪遜摘銀，這名23歲「小車神」亦於淘汰賽和全能賽掛銅。李思穎在次回合賽事三線出擊，她在捕捉賽與東道主車手鬥得激烈，最終垣田真穗以13分11.09秒率先衝線，內野艶和緊隨其後，李思穎則以些微之差拿下銅牌。

李思穎在淘汰賽未能延續首回合佳績，以第7名作結，她短休過後轉戰記分賽，李思穎在首個衝刺圈即全取5分，隨後4個衝刺圈亦有分落袋，惟最後得分雙計的衝線未有進帳，終獲15分；反觀垣田真穗則以首名衝線拿下10分，以總分獲21分力壓李思穎得亞軍，內野艶和則以24分奪冠。至於曹棨光／朱浚瑋在男子麥迪遜獲得第5名。

杜棹熙翁浚皓晉男子爭先賽

短組方面，杜棹熙在200米計時資格賽踩出10.175秒，以第15名晉級男子爭先賽，翁浚皓慢0.239秒緊隨其後，拿下最後一個晉級席位。不過，兩人在爭先賽16強分別不敵太田海也和小原佑太止步，而莫沚駿排第20。至於楊礎搖、程嬿珊、吳思穎及童森，則於女子爭先賽分列第9至12名。