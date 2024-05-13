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體育

歐鎧淳100背主場封后 游今季最佳成績 拚死望達奧運A標

【明報專訊】一連兩日的香港長池游泳計時賽昨假香港體育學院煞科，港隊星將歐鎧淳在主項女子100米背泳游出今季最佳成績1分00.88秒，力壓新星張心悅奪冠。她在賽後直言達奧運A標（59.99秒）的難度極高，但仍會在未來兩埸達標賽為之拚命，「這是個艱難的挑戰，但我死都要繼續做，很想證明自己有此能力」。

下月征布里斯班戰計時賽

歐鎧淳在100背初賽游出1分01.06秒首名晉級，她在短休過後，於決賽再度推快時間，以1分00.88秒率先觸池，以2.82秒優勢拋離張心悅奪冠。這名31歲「美人魚」在賽後直言滿意此仗表現，尤其頭50米的節奏，「我要在100背游入1分鐘內，還有很多技術和細節要調整，但我正向着正確的方向前進」，她將於香港逗留約一周，19日便返回澳洲繼續訓練，下月10至15日在澳洲布里斯班出戰澳洲計時賽，並於完賽後即晚返港，參加15至16日在體院舉行的香港長池游泳計時賽2。

歐鎧淳早前助港隊在兩項接力取得奧運資格，也大有機會成為港隊奧運「五朝元老」，但對於只剩兩項賽事爭取100背A標，她期望以平常心應付，並指游出59.99秒這個目標是挑戰，「我明知在100背達A標是很難的事，但我死都要繼續做，把自己放到艱難的處境。但我有信心、也很想證明自己有這個能力」。

鄭莉梅盼巴奧父母面前獻技

至於「女飛魚」何詩蓓昨避戰400米自由泳，而鄭莉梅在女子100米自由泳決賽游出55.94秒，以0.04秒之差不敵譚凱琳得亞軍，這名台法混血兒同為協助港隊取得兩項接力奧運資格的功臣，她笑言期望首次在家人面前出戰奧運，「他們2016年沒有去里約熱內盧，東京奧運又因疫情閉門上演，我的父母這次終有機會到巴黎看我比賽，那裏也算是我半個主埸」。

男子組方面，世青「蛙王」麥世霆在100米蛙泳決賽游出1分01.71秒，以0.05秒力壓張智傑奪冠。

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