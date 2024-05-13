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體育
2024年5月13日星期一
傑志衛冕足總盃失敗 兩周內再負東方 來季勢無緣亞洲賽
利物浦失冠征維拉 迪亞斯否認入門 信球隊前途光明
般尼反負熱刺 偕錫菲聯降回英冠
歐聯雙雄聯賽走兩極 皇馬西甲大勝多蒙特德甲慘敗
列斯聯升班附加賽和諾域治 未能繼英冠三殺對手
體壇快訊：尼馬現身賀希拉爾沙特聯稱王
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歐鎧淳100背主場封后 游今季最佳成績 拚死望達奧運A標
李思穎場地日本盃再添兩銅
體壇快訊：港隊東亞賽奪4金7銀18銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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