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體育

利物浦失冠征維拉 迪亞斯否認入門 信球隊前途光明

【明報專訊】阿士東維拉vs.利物浦 now611／621台 明晨03：00直播

曼城前晚英超作客富咸凱旋及只餘兩輪比賽，亦正式宣布落後7分的第3位球隊利物浦篤定無緣冠軍，「紅軍」明晨獨腳戲作客「四哥」阿士東維拉前，傳言今夏離隊的翼鋒路易斯迪亞斯堅稱，目前很快樂和不會離隊，並預言即使領隊高普季後離開，「紅軍」前途仍一片光明。

利物浦自高普宣布季後離隊後傳言滿天飛，先有前鋒穆罕默德沙拿轉赴沙特阿拉伯聯賽「掘金」，後有鋒將達雲紐尼斯被巴塞隆拿垂青，新近的是路易斯迪亞斯被指有望轉會巴黎聖日耳門（PSG），成為勢投皇家馬德里的基利安麥巴比的接班人。迪亞斯說：「事實是我在這裏很快樂，將會為球隊付出100%。」

如無意外，高普的接班人將會是飛燕諾教練施洛，而且下月1日會有新的體育總監及行政總裁履新，而迪亞斯對上述的新人事新作風感樂觀，故此「我肯定利物浦的輝煌歲月將會來臨」。

月底辦高普告別會

利物浦對阿士東維拉方面，將會是高普離開前的最後一場作客比賽，但如果他領黃，便會因累積3面黃牌而被罰停賽1場；換言之，將不能在主場迎戰狼隊的煞科戰於場邊督師。

另外，利物浦宣布將於本月28日舉辦高普告別會，預計將有9,000人出席，並會邀請多名嘉賓。至於維拉因領前排第5位熱刺4分，仍手握爭奪下季歐聯入場劵的主導權。

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