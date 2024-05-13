傑志衛冕足總盃失敗 兩周內再負東方 來季勢無緣亞洲賽

東方今季3鬥傑志，在聯賽1勝1和不敗，在高級組銀牌決賽加時僅負1：2居亞，法定時間內未曾落敗。昨仗續穩守突擊於18分鐘先開紀錄，東方小將馬希偉擺脫陳晉一後傳中，巴科爾入楔禁區推射得手，半場領先1：0。

巴科爾起孖 東方6.1決戰深水埗

下半場雨勢加劇，傑志前鋒恩查門前有兩次良機均無功而還後，藍鳥於76分鐘扳平，由中場米基爾接應角球時帶有幸運成分「撻頭」頂入。但傑志追平僅兩分鐘再落後，東方中堅丹尼爾大腳長傳，巴科爾突破防線再推過門將保羅射入空門，再度領先2：1。這名30歲西班牙籍射手87分鐘再半單刀，被出迎的保羅掃跌，球證直接出示紅牌驅逐後者離場。最終傑志繼本月1日聯賽再於旺角場以1：2負宿敵。東方晉身6月1日的決賽後，將鬥日前爆冷淘汰理文的深水埗。

上季「三冠王」的傑志，今季縱贏得高級組銀牌及打入後午舉行的賽馬會菁英盃決賽，但聯賽在理文餘下兩仗多取1分便會衛冕失敗；現再於足總盃4強出局，勢無緣下季的亞冠聯（ACL2）的分組賽（港超冠軍）及外圍賽附加賽（足總盃冠軍）席位。

藍鳥球迷喝倒彩 艾里奧信下季有改變

傑志球員賽後走向藍鳥球迷的看台拍掌致歉時換來噓聲。隊長艾里奧稱對此理解，「當我們表現不好時，球迷有權喝倒彩。今季成績欠佳，我們沒有藉口，但我有信心下季會變得更強捲土重來」。這名38歲港足中堅承認，無緣下季亞洲賽是最失望，但說：「這不是最差的一季，我們贏了一項盃賽和還有一場決賽，但整體表現是差。」效力傑志10季的他相信，管理層會為球隊下季作出一些改變，「成績未達標下，有改變是預期之內」。

傑志昨仗場邊主要由助教兼菁英青訓總監卡度素督師，主教練金東進僅坐在其身後的後備席觀戰，對此艾里奧不作評論。金東進及卡度素賽後均拒絕受訪。

東方兩周內「雙殺」傑志，主帥盧比度再度為陣中年輕球員驚喜表現感驕傲，「我在傑志學到很多，包括如何培訓和給機會年輕球員」。他又大讚今季加盟上陣29場入25球的巴科爾，「他的表現在我意料之外，真是好球員」。