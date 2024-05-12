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體育

深水埗首闖足總盃決賽 4強爆冷反勝理文 陳浩然讚麾下齊心爭氣

【明報專訊】深水埗昨午在香港仔運動場舉行的香港足總盃4強，爆冷2：1反勝港超榜首理文，先闖下月1日的決賽。主教練陳浩然去年11月接掌後，領這支地區球隊由聯賽包尾到創球會歷史首入決賽，他透露賽前向球員提及16年前領和富大埔同在足總盃4強淘汰南華的往事，以此鼓勵麾下要爭做這仗「主角」。

賽事在日前發生康文署女工被長釘中頭危殆的香港仔運動場舉行，力爭雙冠王的理文上半場圍攻，29分鐘由中場黃威施冷箭開紀錄，半場領先1：0。受壓的深水埗於下半場53分鐘，由尼高拉斯接應長傳控定鏟入扳平，倒戈的他入球後高舉雙手未特別慶祝。深水埗戰至73分鐘，有尼高拉斯門前「撻Q」變助攻，造就下半場後備入替的肯尼亞籍前鋒鄧嘉門前篤入，憑這入球最終爆冷2：1反勝理文，晉身6月1日的決賽，將鬥今午4時半舉行的另一場4強傑志對東方之勝方，冠軍將可參與下季亞冠聯（ACL2）的外圍賽附加賽。

賽前重提16年前往事勉做主角

深水埗季初由港超包尾，到去年11月改由陳浩然接任主教練，今年初再簽入前傑志翼鋒蘇沙上陣12場入6球，現聯賽排尾三，在足總盃則先於8強藉互射12碼淘汰冠忠南區，如今4強爆冷擊敗理文，創球會歷史首入決賽，陳浩然讚麾下「齊心爭氣」做到部署，透露賽前曾向球員播放他在2008年帶領和富大埔在足總盃4強淘汰南華的比賽片段，「和這場一模一樣，同樣半場落後一球再反勝2：1。我和球員說當年大埔贏到南華，你們都可贏到理文，最重要做好部署。過去一周要好好享受訓練，因這仗我們好難得有機會可做主角」。功臣尼高拉斯稱昨仗證明凡事都有可能。

理文無緣雙冠 曾昭達以敗仗作警惕

理文落敗後今季無緣奪雙冠，主教練曾昭達承認兩失球都是自身犯錯，「球隊上半場佔盡優勢，下半場兩失球是我們防守犯錯，無可厚非，絕對可避免」。理文下周日港超作客再鬥深水埗，只要不敗便可提早一輪兼首次聯賽封王，曾昭達稱這場敗仗可給球員更大警惕。

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