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2024年5月12日星期日
廠兵征曼聯無退路 兩分落後曼城 誓保英超爭標希望
麥巴比開腔證季後出門 來季勢投皇馬 料歐聯決賽後宣布
何詩蓓主場戰長池賽封后 800自破塵封16年港績
橫濱水手反克艾阿恩 亞冠終極戰佔先機
佐高域羅馬賽晉第3圈 賽後簽名遭保溫樽擊中無恙
新科MVP約基治發威 金塊屠狼追近場數
體壇快訊：彭詩雅三鐵亞洲盃掛銅
SUN周日體育直播賽程
深水埗首闖足總盃決賽 4強爆冷反勝理文 陳浩然讚麾下齊心爭氣
李思穎場地日本盃奪兩牌 全能賽掛銅 麥迪遜賽偕梁穎儀摘銀
陳善鈺開羅世界賽次圈止步
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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