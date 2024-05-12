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體育

新科MVP約基治發威 金塊屠狼追近場數

【明報專訊】衛冕之師丹佛金塊昨於NBA季後賽西岸次圈第3戰，憑應屆年度最有價值球員（MVP）約基治貢獻「準三雙」領銜下，作客以117：90大勝明尼蘇達木狼，場數追成1：2，重燃晉級希望。賽後金塊主帥米高馬龍盛讚麾下在這場背水一戰所展現出來的鬥志，期望可保持氣勢到下一仗。

金塊在今屆季後賽首圈輕鬆以場數4：1淘汰有「大帝」勒邦占士領軍的洛杉磯湖人，但在次圈面對有被稱為「米高佐敦之子」的新星安東尼愛華士領銜的木狼，球隊在首兩場主場均告敗陣之餘，更被該名22歲星將場均攻入35分。金塊昨轉戰客場再戰木狼，全場憑出色聯防令愛華士出手機會大減，全場只有15投8中取19分，反觀金塊眾將手感火熱，全隊命中率達53.7%，其中日前第3次獲膺常規賽MVP的中鋒約基治，貢獻24分、14個籃板及9次助攻的「準三雙」表現，帶領球隊從首節末段起拉開比數，終以117：90大勝，場數追成1：2，雙方明早續在木狼主場交手。

賽後約基治與米高馬龍不約而同認為，此戰球隊上下都展現出必勝決心，馬龍又表示：「尤其在防守端我們做足一百分。」

同日上演的東岸次圈，印第安那溜馬返主場有新星哈利布頓攻入全場最高35分，領銜以111：106擊敗紐約人，場數同樣追成1：2。

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