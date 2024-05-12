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體育

麥巴比開腔證季後出門 來季勢投皇馬 料歐聯決賽後宣布

【明報專訊】巴黎聖日耳門（PSG）球星基利安麥巴比明晨法甲主場對圖盧茲賽前，昨發放短片正式宣布將於完季約滿離隊，結束7年PSG生涯。多間歐洲傳媒報道，這名25歲法國國腳已跟皇家馬德里簽約，下季勢如願登陸「銀河艦隊」。

點名致謝共事5主帥 未提及傳不和會長

隨着PSG於歐聯4強止步，麥巴比昨在社交網發布短片，親口證實今季是他在PSG最後一季，「我將最後一次為PSG在王子公園球場比賽，在這間法國最大的球會多年，令我作為球員和個人都有所成長。我想感謝所有隊友、教練和工作人員，我將離開法國，離開熟悉的聯賽，我認為需要在7年後迎接新挑戰」。麥巴比在片中點名感謝艾馬利、杜曹、普捷天奴、加迪亞和安歷基這5名共事過的主帥，還有體育總監李安納度和甘波斯，唯獨沒有提及PSG會長艾基拉菲，有傳他們去夏曾就去留問題爭執而鬧不和。

麥巴比2017年夏天以1.8億歐元（約15.2億港元）天價轉會費由摩納哥加盟PSG，效力7季至今上陣306場入255球，奪6次法甲及3次法國足總盃等共14座冠軍，個人四度當選法甲年度最佳球員及5次獲膺法甲神射手，成為PSG隊史射手王，然而仍未能贏得歐聯。

轉會專家羅曼奴稱，麥巴比今年2月已跟皇馬談妥轉會，將以自由身加盟，預計皇馬在6月2日的歐聯決賽後就會隆重宣布此事；法國《隊報》頭版標題則以西班牙文寫上「再見，謝謝」，稱麥巴比已跟皇馬簽約，將成銀河艦隊最高薪球員。

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