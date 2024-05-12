廠兵征曼聯無退路 兩分落後曼城 誓保英超爭標希望

曼聯vs.阿仙奴 now611/621台 晚上23：30直播

亟欲相隔20年重奪英超冠軍的阿仙奴，今季尚餘最後兩輪，分別是今夜作客曼聯及下周日煞科戰主場對愛華頓。目前球隊以36戰得83分，落後昨晚贏波的曼城居次，意味最後兩戰不但要全勝，亦要寄望曼城在最後兩仗分別作客熱刺及主場對韋斯咸，須至少有一場失分才有望如願。

阿迪達誓鬥到底 坦夏格拒憂帥位

阿仙奴領隊阿迪達賽前明言本季最大目標便是爭取英超錦標，他表示：「我的腦海一直浮現着奪標這時刻，並一直沿住這想法及目標進發。我亦早已將爭標欲望告訴給所有球員知道，大家的目標及方法一致，今季能否達成仍是未知數，但我們只會不斷力求進步。」

曼聯方面，主帥坦夏格賽前被問及會否擔心帥位不保的問題，他稱班主會有合理盤算，不由自己考慮，又認為月底的英格蘭足總盃決賽將是「紅魔」今季的焦點之戰，「這將是己隊今季亮點，雖然今季整體表現不似預期，但我認為沒有球隊可在如此多主力傷兵下能獨善其身」。他亦特別提及敵軍中場迪格蘭賴斯，形容對方將是紅魔此仗心腹大患，「這些年他已證明自己是一名大將，且往往能在大戰表現出色」。

軍情方面，坦夏格確認中前場主力拉舒福特、般奴費南迪斯及麥湯米尼均已傷癒是役可候命，但近期復操的中堅利辛度馬天尼斯仍上陣成疑，料在哈利馬古尼、華拉尼及域陀連迪路夫同因傷避戰下，勢再由上輪串演中堅的中場卡斯米路，伙拍老將莊尼伊雲斯鎮守中路。阿迪達則透露陣中翼鋒布卡約沙卡及後衛富安健洋近日有些微不適，雖料問題不大，但將留待賽前決定會否落場。

加華度爾起孖 曼城大勝富咸

至於曼城昨晚於早場作客富咸，開賽13分鐘由後衛加華度爾後上與奇雲迪布尼「撞牆」後殺入禁區射入開紀錄。換邊後「藍月」先於59分鐘由翼鋒菲爾科頓的攻門拉開比數，再於71分鐘靠加華度爾禁區入楔近門射入，是這名克羅地亞國腳去夏加盟後首次梅開二度，加上末段富咸有後衛伊沙迪奧普自家禁區犯天條兼領紅，曼城由前鋒祖利安艾華利斯操刀中鵠，終以4：0大勝，賽後36戰得85分，以兩分壓過阿仙奴重登榜首，續保爭冠主導權。