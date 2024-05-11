曹亞文尼疑觸舊患 恐無緣歐聯決賽

基拿比收咧或缺席歐國盃

多蒙特鬥皇馬前繼續輪換

今屆西甲冠軍皇家馬德里表示，曹亞文尼上場歐聯戰至70分鐘因左腳受傷退下火線，卻未有透露復出日期，但肯定避戰今晚聯賽作客尾二球隊CF格蘭納達。據報24歲的他去年10月亦曾出現類似傷勢，當時需養傷6周，故此下月初及時復出惡鬥多蒙特成疑。至於拜仁慕尼黑的28歲攻擊球員基拿比則在上場比賽，只比賽了27分鐘便腿筋受創及今季餘下時間無法上陣，甚至因此或不能連續兩屆參戰歐國盃。

歐聯另一決賽球隊多蒙特方面，教練泰錫在今晚德甲尾二一輪作客尾三的緬恩斯前稱，在歐聯決賽前球隊必須一直保持穩定，而方法是繼續輪換球員，好處是「不僅令球員的體能和戰意上保持新鮮感，而且可讓其他球員獲得上陣機會」。「蜂兵」暫以32戰得60分名列第5，以3分落後主場迎戰雲達不來梅的「四哥」RB萊比錫。此外，尾二科隆將與領前6分的尾四客軍柏林聯踢搶分戰，後者日前解僱教練比利加，改由51歲的格羅迪季內第2次暫代領軍。