利華古遜氣走羅馬 歐霸決戰阿特蘭大 再演補時建功奇蹟 49場不敗創歐洲單季之最

應屆德甲冠軍利華古遜上周中首回合作客以2：0輕取羅馬，並因日前在聯賽大勝法蘭克福，得以追平賓菲加在1963至65年所創造的最長單季48場不敗紀錄。惟他們昨仗先落後，羅馬前鋒阿斯蒙博得12碼，中場里安度柏利迪斯在43分鐘操刀破門，半場領先1球。「藥廠」禍不單行，翼鋒賀錫克禁區內犯手球，柏利迪斯再次12碼中鵠，並扳平總比數。惟戰至82分鐘，利華古遜開出角球，令羅馬隊長基安盧卡文仙尼擺烏龍，補時7分鐘更藉史坦尼錫在右路一扣一射建殊功追平2：2，最終更以總比數4：2勝出，躋身決賽，並以49場刷新了歐洲球壇最長不敗紀錄。

沙比自信可囊括3錦標

作為隊史第3次闖入歐戰決賽，兼且已殺入德國盃決賽，利華古遜主帥沙比阿朗素賽後指出，球員在球隊落後兩球後仍一直努力，以及不斷創造機會，「雖未來需要在一周內連踢兩場決賽，但透過球員的眼神，我發現他們在這具有歷史意義的賽季中想要得更多（榮譽），所以我們值得囊括3個冠軍。」羅馬教練迪羅斯則感到很自豪，事關他認為麾下已令歐洲其中一支最佳球隊，在開賽首81分鐘內惶恐不已。

另一邊廂，意甲的阿特蘭大在另一場4強次回合於主場以3：0大勝法甲的馬賽，兩回合贏4：1，將與利華古遜會師愛爾蘭都柏林決戰，而客軍前鋒奧巴美揚賽後不禁流下男兒淚。35歲的他暫以10球領前射手榜，隨後是7球的羅馬的盧卡古及6球的阿特蘭大的施卡馬卡及白禮頓的祖奧柏度。

奧林比亞高斯闖歐協聯決賽

歐洲協會聯賽4強次回合方面，奧林比亞高斯主場憑首回合大演帽子戲法的射手艾卡比再包辦兩入球，以2：0擊退英超的阿士東維拉，總比數大勝6：2，成為自1971年彭拿典奈高斯以來，首支在主要歐戰晉身決賽的希臘球隊。奧軍將在本月30日凌晨在希臘雅典決戰費倫天拿。