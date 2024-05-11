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2024年5月11日星期六
曼城征富咸機不可失 喜見科頓漸見成熟 哥帥：未來最佳球員
熱刺迎般尼誓止連敗 盧頓碰韋斯咸冀搶救命分
黃杜配沙特大滿貫摘銀 決賽憾負國家隊世一組合
陳善鈺絕地反勝 壁球世界賽闖次圈
費沙完成植皮手術 大馬政府承擔復康
體壇快訊：理文深水埗會師足總盃4強
SAT周六體育直播賽程
利華古遜氣走羅馬 歐霸決戰阿特蘭大 再演補時建功奇蹟 49場不敗創歐洲單季之最
曹亞文尼疑觸舊患 恐無緣歐聯決賽
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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