體壇快訊：理文深水埗會師足總盃4強

U20世界賽門票開售

棍網球女子U20世界賽將於8月15至24日假香港展開，20支頂尖隊伍將合演64場精彩對決。賽事將在旺角大球場上演開幕戰、準決賽及決賽，而其他場次則會在深水埗運動場、九龍仔運動場及石硤尾公園上演。門票由即日起於ticketflap售票網公開發售，票價種類分別有1日及10日門票通行證等選項。

余海廸山地亞青賽奪亞

港隊前日於馬來西亞舉行的亞洲山地車錦標賽傳來捷報，17歲小將余海廸在全長900米的女子青年落山賽以1分58.301秒完賽，較東道主車手Nurul Azlina Mohd Razari慢16.761秒，拿下銀牌，中華台北隊代表黃文欣則獲銅牌。

張之臻羅馬賽晉32強

國家隊球手張之臻昨在羅馬網球大師賽男單次圈，爆冷以6：1、6：3淘汰19號種子曼拿連奴，將與12號種子舒爾頓爭入16強。上屆女單冠軍雷芭堅娜則因身體不適退賽，而一姐施維雅達、嘉奧芙及大坂直美等晉級32強。另外，30歲的2020年美網男單得主堤安姆昨稱，因近年受手腕傷患困擾，今季結束後便會掛拍。

獨行俠挫雷霆平場數

達拉斯獨行俠昨於NBA季後賽西岸次圈第2仗，憑盧卡當錫（圖左）及PJ華盛頓各射入29分，兩人亦分別摘下10和11個籃板，領軍以119：110作客擊敗奧克拉荷馬城雷霆，打破對手季後賽不敗身。至於波士頓塞爾特人在東岸次圈則主場以94：118負克里夫蘭騎士，場數打成1：1平手。