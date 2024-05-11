曼城征富咸機不可失 喜見科頓漸見成熟 哥帥：未來最佳球員

富咸vs.曼城 now611/621台 晚上19：30直播

隨着利物浦上月初開始在其中4場英超失分，今季盟主已由鼎足而立，變成阿仙奴與曼城的二龍爭珠。「兵工廠」暫以36戰得83分領前，只領前少踢1場的曼城1分，故此「藍月」實手握近7季第6次封王的主動權，而連同歐聯8強法定時間兩鬥皇家馬德里和波，已保持各賽事連續32仗不敗，勢頭尤勝阿仙奴。

與此同時，曼城前鋒艾寧夏蘭特自上月初開始尋回射門觸覺，已連續4場英超建功，上仗主場以5：1大勝狼隊更「大四喜」，並料今晚近7場聯賽僅1勝的富咸已如坐針氈，理由是近兩季3次聯賽交手全敗中，夏蘭特及前線拍檔祖利安艾華利斯均悉數建功，分別共斬獲5球和3球。惟除上述兩將外，主帥哥迪奧拿認為當選英格蘭足球記者協會（FWA）本年度最佳球員的中場菲爾科頓前途無限，而且有力協助英格蘭隊今夏在歐洲國家盃獲得好成績。

哥帥說：「科頓一直保持良好表現。隨着近年不斷比賽，他愈來愈成熟，閱讀球賽能力愈來愈強。他仍然年輕，必須不斷進步。我肯定若能保持水準和穩定演出，他將來可成為其中一個最佳球員。」23歲的科頓今季各賽事獨取24球和交出11個助攻。

佐真奴續約阿仙奴一年

阿仙奴於明晚作客排第8的曼聯前，已與中場佐真奴續約一年，這名32歲的意大利國腳說：「獲得會方重視令我雀躍和享受當下，而且自覺仍有很多工作要做。總之就是球隊贏得更多更好。」曼聯則有因傷缺陣3場的鋒將拉舒福特，以及今季長唞的中堅利辛度馬天尼斯復操，有望復出協助球隊取得8場英超以來的第2場勝仗。

出席三冠王紀錄片首映

碧咸力撐坦夏格

此外，曼聯名宿碧咸昨在曼徹斯特，偕加利尼維利、舒米高、約基、高爾、舒寧咸和畢特等昔日隊友，一起出席在1999年榮膺「三冠王」紀錄片《99》首映禮時，表明支持「紅魔」領隊坦夏格，並認為球員如果有比賽動力，教練其實可以做的不用太多，否則後輩可能已入了錯誤的球隊，甚至選擇了錯誤的運動。