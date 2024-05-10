體壇快訊：黃杜配沙特賽闖決賽

拿度羅馬賽晉次圈

37歲的拿度昨於羅馬網球大師賽男單首圈亮相，在首盤輸4：6下，連贏兩盤6：3、6：4反勝比利時籍球手施索貝斯，次圈將遇波蘭籍7號種子侯卡錫。女單方面，7號種子的國家隊一姐鄭欽文在次圈以直落兩盤6：2、6：0淘汰美籍球手謝爾比羅傑絲晉級。

新疆先闖CBA總決賽

新疆伊力特昨晚於CBA季後賽4強，憑曾效力NBA球隊達拉斯獨行俠的美籍外援多明尼克鍾斯攻入全場最高34分，領軍作客108：95擊敗浙江稠州金租，場數贏3：1，率先殺入總決賽。前晚另一場4強，遼寧本鋼在付豪攻入31分領銜下，作客以107：90擊敗有周琦貢獻「雙雙」的廣東宏遠華南虎，場數追平2：2，明晚生死戰爭入總決賽。

費軍迎國米搶分護級

已奪今屆意甲冠軍的國際米蘭，在僅得後衛法蘭斯高阿沙比一員傷兵下，明晨將作客護級分子費辛隆尼，力爭重返勝軌。反觀主隊是役有4名傷兵及中場巴蘭尼治亞須傷賽，在尚餘3輪僅領先降班區兩分，此仗爭分護級挑戰大。

基羅納爭西甲四連捷

今季西甲「黑馬」基羅納在上輪擊敗巴塞隆拿升上次席後，明晨將作客中游球隊艾拉維斯，爭取聯賽四連捷。德甲方面，史特加明晨將在尾二輪征戰奧格斯堡，若全取3分便可暫時壓過後晚才出戰的拜仁慕尼黑，登上次席。