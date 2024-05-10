明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：黃杜配沙特賽闖決賽

【明報專訊】WTT沙特阿拉伯乒乓球大滿貫，世界排名第7的港隊組合黃鎮廷／杜凱琹昨於混雙4強，以直落3局11：9、13：11、11：9擊敗法國隊組合阿歷斯列布倫／袁嘉楠，殺入決賽後與國家隊的「世一」組合王楚欽／孫穎莎爭冠。男單方面，國家隊的世界二哥樊振東意外以局數2：3不敵德國隊的弗朗西斯卡出局。

拿度羅馬賽晉次圈

37歲的拿度昨於羅馬網球大師賽男單首圈亮相，在首盤輸4：6下，連贏兩盤6：3、6：4反勝比利時籍球手施索貝斯，次圈將遇波蘭籍7號種子侯卡錫。女單方面，7號種子的國家隊一姐鄭欽文在次圈以直落兩盤6：2、6：0淘汰美籍球手謝爾比羅傑絲晉級。

新疆先闖CBA總決賽

新疆伊力特昨晚於CBA季後賽4強，憑曾效力NBA球隊達拉斯獨行俠的美籍外援多明尼克鍾斯攻入全場最高34分，領軍作客108：95擊敗浙江稠州金租，場數贏3：1，率先殺入總決賽。前晚另一場4強，遼寧本鋼在付豪攻入31分領銜下，作客以107：90擊敗有周琦貢獻「雙雙」的廣東宏遠華南虎，場數追平2：2，明晚生死戰爭入總決賽。

費軍迎國米搶分護級

已奪今屆意甲冠軍的國際米蘭，在僅得後衛法蘭斯高阿沙比一員傷兵下，明晨將作客護級分子費辛隆尼，力爭重返勝軌。反觀主隊是役有4名傷兵及中場巴蘭尼治亞須傷賽，在尚餘3輪僅領先降班區兩分，此仗爭分護級挑戰大。

基羅納爭西甲四連捷

今季西甲「黑馬」基羅納在上輪擊敗巴塞隆拿升上次席後，明晨將作客中游球隊艾拉維斯，爭取聯賽四連捷。德甲方面，史特加明晨將在尾二輪征戰奧格斯堡，若全取3分便可暫時壓過後晚才出戰的拜仁慕尼黑，登上次席。

上 / 下一篇新聞