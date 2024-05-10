約基治3奪年度MVP 看齊名宿莊遜布特 歸功隊友教練團

壓阿歷山大當錫 4年3奪殊榮

在家鄉塞爾維亞球會出道的約基治，2014年以NBA選秀次輪第41位獲金塊選中，翌年才正式加盟並效力至今，表現漸入佳境的他先後於2021及2022年獲選為常規賽年度MVP，並於上季帶領球隊勇奪隊史首座NBA總冠軍，個人亦大熱獲膺總決賽最有價值球員（FMVP）。今季他領銜球隊在常規賽取57勝25負，排西岸次席，連續6屆躋身季後賽。結果約基治在今屆MVP票選中，取得壓倒性首名票數，總分獲926分，力壓帶領奧克拉荷馬雷霆取西岸一哥、獲640分的後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大，以及取566分的達拉斯獨行俠後衛盧卡當錫，近4年3奪此殊榮。

他在獲獎後接受美國傳媒訪問時表示：「這一切都要歸功整支團隊，包括教練、球員、組織者及工作人員，沒有團隊我什麼都做不了。」對於看齊名宿紀錄，他則謙稱值得獲獎的絕對不只他一人，「每屆都有很多值得獲獎的球員，大家的表現並不相差多少」。值得一提的是，金塊目前於季後賽雖已晉級西岸次圈，但首兩仗主場皆不敵明尼蘇達木狼，在7場4勝制下落後場數0：2，衛冕之路現危機，明早轉戰客場若敗將陷出局邊緣。

紐約人再斬馬領先2：0

另外，紐約人昨於季後賽東岸次圈有5名主力同時發力，除了謝倫般遜、迪雲辛素及安諾比合轟85分外，夏坦史甸及祖殊赫特亦貢獻「雙雙」，助球隊在主場以130：121再挫印第安那溜馬，場數領先2：0，明日將轉赴溜馬主場續戰。