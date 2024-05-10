明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

約基治3奪年度MVP 看齊名宿莊遜布特 歸功隊友教練團

【明報專訊】NBA昨日宣布，效力丹佛金塊的塞爾維亞籍中鋒約基治，力壓基傑奧斯阿歷山大及盧卡當錫等球星，獲選為常規賽年度最有價值球員（MVP），是這名29歲球星歷來第3次獲獎，看齊名宿「魔術手」莊遜、「小鳥」布特及摩西斯馬龍，並列史上第4多得獎球員。他獲獎後受訪時將獎項歸功隊友及教練團，「沒有團隊我什麼都做不了」。

壓阿歷山大當錫 4年3奪殊榮

在家鄉塞爾維亞球會出道的約基治，2014年以NBA選秀次輪第41位獲金塊選中，翌年才正式加盟並效力至今，表現漸入佳境的他先後於2021及2022年獲選為常規賽年度MVP，並於上季帶領球隊勇奪隊史首座NBA總冠軍，個人亦大熱獲膺總決賽最有價值球員（FMVP）。今季他領銜球隊在常規賽取57勝25負，排西岸次席，連續6屆躋身季後賽。結果約基治在今屆MVP票選中，取得壓倒性首名票數，總分獲926分，力壓帶領奧克拉荷馬雷霆取西岸一哥、獲640分的後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大，以及取566分的達拉斯獨行俠後衛盧卡當錫，近4年3奪此殊榮。

他在獲獎後接受美國傳媒訪問時表示：「這一切都要歸功整支團隊，包括教練、球員、組織者及工作人員，沒有團隊我什麼都做不了。」對於看齊名宿紀錄，他則謙稱值得獲獎的絕對不只他一人，「每屆都有很多值得獲獎的球員，大家的表現並不相差多少」。值得一提的是，金塊目前於季後賽雖已晉級西岸次圈，但首兩仗主場皆不敵明尼蘇達木狼，在7場4勝制下落後場數0：2，衛冕之路現危機，明早轉戰客場若敗將陷出局邊緣。

紐約人再斬馬領先2：0

另外，紐約人昨於季後賽東岸次圈有5名主力同時發力，除了謝倫般遜、迪雲辛素及安諾比合轟85分外，夏坦史甸及祖殊赫特亦貢獻「雙雙」，助球隊在主場以130：121再挫印第安那溜馬，場數領先2：0，明日將轉赴溜馬主場續戰。

上 / 下一篇新聞