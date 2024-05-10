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2024年5月10日星期五
皇馬反勝拜仁 下月決戰多蒙特 後備奇兵祖斯奴起孖 安帥6次領軍晉歐聯決賽史上首人
拜仁隔12年再逢四大皆空 卡尼14年生涯續無冠
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魯比奧斯強吻事件開審 被控兩罪 最高囚逾兩年
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【明報專訊】（請看附圖）
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