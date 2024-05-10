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體育

足總公布首季VAR數據 59次覆核3誤判 裁判委員會稱未臻完善 未來或增網上平台解釋判決

【明報專訊】港超今季首次起用視像裁判（VAR），中國香港足球總會裁判部昨舉行VAR技術研討會，提供今季數據，在83場賽事59次使用VAR覆核，有3次錯判。足總裁判委員會主席趙善銓承認首年推行VAR未做到盡善盡美，未來會考慮增設網上平台定期解釋判決。

張炎有：數據顯示不存偏幫

強調手球判決按FIFA指引

昨午研討會除了傳媒，11隊港超只有傑志、理文及大埔3隊代表到場。足總裁判部公布截至本月1日的港超首季VAR數據（見表），共有83場使用VAR及59次覆核，涉及判12碼、紅牌、越位及入球是否過白界。當中37次經VAR覆核後推翻原判、7次維持原判。

此外，足總承認有3次錯判，均為今年2月賽事，分別為高級組銀牌決賽中東方前鋒巴科爾直接紅牌、港會在兩場港超分別對晉峰一球並非12碼，以及被冠忠南區入第2球屬越位。

此外，研討會提供了11隊港超被VAR覆核次數，顯示傑志和理文覆核後同樣各有6次有利及8次不利判決，反而標準流浪獲最多8次有利判決、3次不利判決。足總裁判部總監張炎有稱，數據反映未有偏幫「大會」。就東方上月對傑志的手球爭議，足總裁判委員會主席趙善銓透露事後找了國際足協（FIFA）4名資深球證專家翻看片段，一致認同該球並非手球。張炎有補充，手球判決多屬「主觀決定」，「不是每次手部觸球都叫犯規」，強調全部都跟據FIFA指引，但承認覆核時間有改善空間。

趙善銓表示，港超首季使用VAR在學習階段，未能盡善盡美，有改進空間，未來考慮增設網上平台解釋判決，增加透明度。現時港超至少未來兩季續有VAR，不過趙善銓承認，每場使用VAR都使費不菲「萬萬聲」，將來要持續發展下，開始需要尋求商業贊助，或探討在VAR介面等賣廣告。

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