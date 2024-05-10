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體育

皇馬反勝拜仁 下月決戰多蒙特 後備奇兵祖斯奴起孖 安帥6次領軍晉歐聯決賽史上首人

【明報專訊】「歐聯之王」皇家馬德里昨在歐聯4強次回合，憑後備奇兵祖斯奴於完場前3分鐘梅開二度，主場2：1絕殺反勝拜仁慕尼黑，總比數贏4：3，將於香港時間6月2日凌晨與多蒙特爭冠。安察洛堤亦成史上首個六度晉身歐聯決賽的主帥。

雙方上周首回合在安聯球場激戰踢成2：2，次回合移師班拿貝球場分勝負。主場出擊的皇馬佔主導，但兩名巴西國腳雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯共4次攻門，均被拜仁38歲門將紐亞化解。戰至68分鐘，拜仁更反客為主先開紀錄，左閘艾方素戴維斯在反擊突入禁區切射破網，取得個人首個歐聯入球。皇馬落後僅5分鐘後曾有拿祖費南迪斯射門省中艾方素戴維斯改變方向入網，但視像裁判（VAR）覆核後，指這名皇馬隊長用手推跌甘美治在先判犯規「詐糊」。完場前高潮迭起，「銀河鑑隊」主帥安察洛堤81分鐘換入祖斯奴後立竿見影，先在88分鐘把握此前神勇的紐亞接球罕有甩手，他衝前搶射扳平，補時1分鐘再接應傳中撞射得手，入球原判無效，但經VAR覆核指未有越位改判有效，令皇馬91分鐘反超前2：1。

安察洛堤笑謂皇馬有歐聯魔法

補時12分鐘現爭議，拜仁中堅馬菲斯迪歷特最後一擊射入龍門，但球證指他攻門前旁證已舉旗示意越位，未有VAR審視下引起拜仁職球員不滿抗議，最終爭議聲下完場，皇馬兩回合計勝4：3，第18次晉身決賽將鬥多蒙特，爭第15次歐聯封王，今季加盟的中場祖迪比寧咸將於溫布萊球場倒戈前東家。

安察洛堤執教生涯10次對拜仁不敗，亦成史上首個主帥6次領軍入歐聯決賽，此前5次更贏4次。他笑言皇馬在歐聯有「魔法」，「我們在歐聯常發生難以解釋的事，就像有魔法。今季我們有不少傷兵，但其餘球員展現堅韌鬥志。這仗落後時未有失去冷靜，繼續前進」。他大讚功臣祖斯奴今季縱上陣時間不多，但從未失去信心，在關鍵時刻作巨大貢獻。

祖斯奴大器晚成「踢皇馬無憾」

34歲前鋒祖斯奴曾到德甲及英超落班，愛斯賓奴上季降班後，他今季外借到皇馬一季，據報借用費僅150萬歐元（約1260萬港元），至今各賽事上陣46場入17球。這名大器晚成的西班牙國腳，前年曾跟家人到巴黎入場看歐聯決賽，穿上皇馬球衣為球隊打氣。他賽後稱能效力皇馬就會付出所有，「只要能穿上皇馬球衣，我的職業生涯就已無憾，我夢想就是想在班拿貝球場比賽」。

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