大馬一周內3球員遇襲 球星費沙遭淋腐液 四級燒傷勢休養半年

26歲的費沙效力馬來西亞超聯球隊雪蘭莪，司職翼鋒，是馬來西亞隊必然正選。據報他周日傍晚與妻子在吉隆坡白沙羅區商場逛街時，被一名途人淋潑硫酸，造成臉、頸及手臂等多處燒傷，程度屬最嚴重的四級。傷勢影響其行動及言語能力，周二完成第2次手術後仍在深切治療部留醫，情况穩定。據大馬傳媒引述目擊者指，施襲者朝費沙的臉潑液體，下手前更說：「祝你好運。」若非費沙及時閃避後果恐更嚴重。

無緣代馬來西亞戰下月世盃外

雪蘭莪足總副主席沙里爾到醫院探望費沙後，估計對方至少5至6個月無法出戰，意味無緣代表大馬出戰下月作客吉爾吉斯及主場對中華台北的兩場世盃外亞洲區次圈D組分組賽。不過，沙里爾透露費沙未因重創而放棄足球生涯，「他渴望從頭開展簡單練習，由此顯示他的個性，我為他展現的強大意志感自豪」。

費沙是繼效力丁加奴的25歲翼鋒阿克耶（Akhyar Rashid）上周遇劫後，一周內第2名遇襲受傷的國腳。阿克耶上周四晚被人用鐵棒襲擊，造成頭部及腿部瘀傷，兼損失4800馬來西亞令吉（約7900港元）現金。兩人去年3月底均在馬來西亞隊主場2：0贏港足的友賽上陣，並包辦兩個入球。而效力柔佛DT的36歲前國腳沙菲克（Safiq Rahim），周二晚從球隊訓練場離開後遭兩名騎電單車男子攔截，用槌擊毁其座駕擋風玻璃成第3名遇襲球員，猶幸未受傷。

馬足總會長稱將加強保安措施

曾執教港足的馬來西亞隊韓籍主帥金判坤在社交網分享帖文，祝願費沙和阿克耶早日康復。馬來西亞足總會長拿督哈米丁形容足球員已成當地民眾焦點，面臨意想不到的危機。他表示大馬足總將加強國家隊集訓及主客賽事的保安措施，並建議球員考慮聘請私人保鑣。柔佛DT在沙菲克遇襲後亦加強保安，並提醒球員對周圍環境及社交網帖文保持警惕。