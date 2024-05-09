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體育
2024年5月9日星期四
多蒙特雙殺PSG 隔11年再闖歐聯決賽 老將中堅曉姆斯一箭定江山 列奧斯盼離隊前捧盃圓夢
PSG無緣問鼎歐聯 麥巴比賽後聞皇馬拂袖而去
利華古遜主場再戰羅馬 爭刷59年歐洲不敗紀錄
哥斯達兼任司機義載 解救巴西近百水災災民
堤亞高施華季後落車 返母會富明尼斯與馬些路聚頭
體壇快訊：盧蔚豐確認征奧 港跆拳道第一人
電視精選
大馬一周內3球員遇襲 球星費沙遭淋腐液 四級燒傷勢休養半年
羽壇一姐安洗瑩臏腱斷裂 將負傷征奧
高拔四度獲選年度最佳防守球員
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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