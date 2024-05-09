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體育

PSG無緣問鼎歐聯 麥巴比賽後聞皇馬拂袖而去

【明報專訊】巴黎聖日耳門（PSG）自2011年獲卡塔爾財團入主後，近12屆仍無緣問鼎歐聯。頭號球星基利安麥巴比有5次射門，包括1次撞射中楣，4強被多蒙特淘汰出局後，盛傳來季轉投皇家馬德里的他，賽後被問到另一場4強會否支持這支西甲班霸時，即反了白眼就立即轉身離開。

安歷基嘆欠運 盼多蒙特封王

西班牙籍教頭安歷基今季加盟PSG後，即協助衛冕法甲及奪法國超級盃，且打入月底的法國足總盃決賽，然而在班主最重視的歐聯再次緣慳一面。PSG昨仗控球率達70%，但全場多達30次攻門，只有5次中龍，且4次中框未能入球，是自2003／04年球季有統計以來，在歐聯淘汰賽射門次數最多但未有入球的球隊。而PSG今屆歐聯共有14次中框，也是歐聯有統計以來最高紀錄。安歷基賽後慨嘆欠運，「非常失望，我們在兩場4強共6次中門框，這場有30次攻門卻未能入球，有時足球就是這樣，但你必須祝賀晉身決賽的球隊，我希望多蒙特奪冠」。

PSG會長艾基拉菲亦對出局感欠運，「我們5年來3次入歐聯4強，足球有時就是不公平，但球隊是現時歐洲其中一支最年輕球隊，未來是屬於我們」。不過被問到來季是否續由安歷基執教時，艾基拉菲卻立即發火向傳媒說「你懂得足球嗎？」

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