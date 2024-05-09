多蒙特雙殺PSG 隔11年再闖歐聯決賽 老將中堅曉姆斯一箭定江山 列奧斯盼離隊前捧盃圓夢

多蒙特上周首回合憑前鋒富克洛建功主場小勝1：0，次回合造訪王子公園球場，上半場雙方互交白卷，PSG在下半場初段有18歲小將薩利艾馬利近射中柱後，50分鐘被多蒙特一次角球攻勢打破僵局，由老將中堅曉姆斯迎頂破網。總比數落後兩球的PSG傾力反撲，但左閘紐奴文迪斯阿歷山大60分鐘遠射中柱，完場前基利安麥巴比撞射及中場域天拿遠射均中楣彈出，令這支法甲豪門終負0：1。

2013年亞軍陣容僅餘雙斯

多蒙特第三度兼繼2013年後再闖歐聯決賽，當年在高普帶領下在決賽以1：2負拜仁慕尼黑屈居亞軍，正選陣容只餘列奧斯及昨仗入球功臣曉姆斯尚在陣中，巧合地當年決賽球場與今屆同樣為英國的溫布萊球場。

34歲的列奧斯上周落實將於完季約滿離隊，結束長達12年「蜂兵」生涯，昨仗他56分鐘後備入替，賽後走到觀眾席與球迷狂歡。他此前在宣布離隊的影片中，誓言要帶領多蒙特再闖歐聯決賽，如今履行承諾，他稱期待在母會最後探戈捧盃圓夢，「我度過難以形容的一周，感覺像回到2013年，也是一切的開始。經過10多年後，我再次與多蒙特晉身歐聯決賽」。據報這名德國前國腳的下一站，將轉戰美職聯。

泰錫球迷變主帥 冀補上季遺憾

借將辛祖料令曼聯獲額外收入

多蒙特今屆在「死亡F組」力壓是役對手PSG首名出線，再接連淘汰燕豪芬及馬德里體育會一路高歌。高普2012年帶領多蒙特贏得德甲冠軍時，現任蜜蜂兵團主帥泰錫仍是一名到看台觀戰的球迷，之後他成為這德甲球隊青年軍助教及主教練，再升任一隊助教，到3年多前起正式成主教練，2021／22年球季更曾任技術總監，現成繼名帥希斯菲特及高普後，第3名主帥帶領多蒙特晉歐聯決賽，他盼以歐聯彌補上季遺憾，「上季我們在最後一輪德甲主場失去冠軍，希望今次能夠回報球迷」。而季中由曼聯外借重返多蒙特的翼鋒查頓辛祖，在6場歐聯淘汰賽都正選上陣，協助打入決賽後，據報「紅魔」在借用費附加條款中將多獲400萬歐元（約3360萬港元）。