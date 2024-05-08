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體育

雲班耶馬大熱膺最佳新人 史上第6人全票當選

【明報專訊】應屆NBA選秀狀元的聖安東尼奧馬刺法籍超新星雲班耶馬（小圖），昨以大熱門姿態壓倒性擊敗奧克拉荷馬雷霆的賀格倫等人，獲選為本年度最佳新人，亦是聯盟史上第6位以全票獲選此獎項的球員。

20歲的雲班耶馬去夏以選秀狀元身分加盟馬刺，雖然球隊正重建，今季在西岸僅排尾二無緣季後賽，但這名身高7呎4吋中鋒表現亮眼，並刷新多項新人紀錄，全季場均貢獻21.4分、10.6個籃板、3.9次助攻、1.2次搶截及3.6次封籃，數據媲美頂級球星。

在今屆年度新人票選中，雲班耶馬獲得全數首名票，以壓倒性姿態擊敗雷霆中鋒賀格倫及夏洛特黃蜂前鋒班頓米拿等人，成為歷來第6位全票獲此獎項的球員。

木狼再挫金塊場數領先2：0

他在知悉獲獎後受訪時表示：「我的目標是盡力幫助球隊取得最好成績，我知道自己在場上仍可做得更好，個人獎項固然令我感鼓舞，但更重要是協助球隊進步。」

至於昨早上演的季後賽次圈，西岸3號種子的明尼蘇達木狼在兩大球星唐斯及安東尼愛華士分別攻入27分下，作客以106：80再挫衛冕的丹佛金塊，場數領先2：0，周六將返主場力爭再下一城。而東岸次圈方面，2號種子的紐約人在主場首擊再有星級控衛謝倫般遜發威獨取全場最高43分，助球隊以121：117力克6號種子的印第安那溜馬，場數領先1：0。

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