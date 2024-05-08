威爾遜世界賽首登頂 感激雙親支持追夢 連續兩屆現新王

32歲的基倫威爾遜曾於2020年殺入世界賽決賽，但最終以局數8：18不敵「火箭」奧蘇利雲奪亞。不過他在今屆世界賽沿途未受太大考驗，其中在8強更以13：8淘汰蘇格蘭籍名將「巫師」希堅斯，並於4強以17：11淘汰同胞基拔。而他的決賽對手為積克鍾斯，這名30歲威爾斯籍好手今屆由外圍賽一路闖關，並在8強及4強力克兩大名將特林普及冰咸，成為史上第7名於世界賽能從外圍賽戰至決賽的球手。

全場6棒破百 膺第17位世界冠軍

威爾遜在決賽初段先聲奪人，首局打出一棒129度先拔頭籌後，並且一度拉開局數7：0。及後積克鍾斯雖然連贏3局拉近比數，但基倫威爾遜手感火熱，全場打出6棒破百，一直保持至少3局優勢，昨晨最後一節即使被再度連追3局，但這名世界排名第12位的英籍好手，於第32局保持冷靜，雖在打入紅波領先細分29：0時，白波走位偏差致打失綠波，但藉鍾斯其後在追至4：29後打失中袋紅波，再度「埋枱」的威爾遜未再錯過終局機會，一口氣打至超分的71分，最終以局數18：14擊敗世界排名44位的鍾斯首封王，成為史上第17位桌球世界冠軍。

與敵將鍾斯識於微時

賽後捧起12年職業生涯以來最高殊榮，威爾遜賽後感言道：「我非常感激父母，由小到大一直在背後支持着我打桌球，沒有他們我不會在這裏。」而他亦笑言自己與積克鍾斯亦從小認識，並且一起在青年賽看着大家成長，今次能在世界賽碰頭是夢寐以求的畫面，「但贏了他只能說聲對不起了」。而鍾斯亦大方恭賀對方道：「我在此恭喜基倫及他的家人，他們絕對值得擁有這座冠軍。」