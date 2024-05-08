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體育

體壇快訊：布魯日紫百合爭入歐協聯決賽

【明報專訊】歐洲協會聯賽明晨上演首場4強次回合，由比利時班霸布魯日主場迎戰上屆亞軍的意甲球會費倫天拿。「紫百合」在上周的首回合主場先勝3：2，今仗若保不敗便可連續兩屆殺入決賽。

王楚欽樊振東領國乒戰巴奧

中國乒乓球協會昨公布部分巴黎奧運出戰名單，其中男單將由世界前兩名的王楚欽及樊振東出戰，意味「世三」的馬龍將無緣力爭奧運男單三連霸。此外，混雙交由王楚欽伙拍世界一姐孫穎莎以「世一」組合出戰。至於女單則僅落實派孫穎莎參賽，另一名額未定，料由王曼昱與上屆東京奧運金牌得主陳夢爭奪席位。另外，港將杜凱琹昨出戰WTT沙特阿拉伯乒乓大滿貫，於女單次圈以局數0：3不敵日籍名將伊藤美誠止步。

柏林聯易帥 青年軍教頭暫領軍

德甲球會柏林聯昨宣布解僱去年底才上任的主帥比積列卡，並由球隊青年軍教練馬高哥特暫代領軍。這支德國首都球會自2019／20年球季升上德甲後，近年曾以「黑馬」姿態殺入前列初戰歐洲賽，但今季表現下滑，不但在歐聯分組賽包尾出局，更在聯賽暫以32戰得30分排尾四，尚餘兩輪下仍有降班危機。

商竣程羅馬賽外圍賽晉級

羅馬網球大師賽昨晨掀戰幔，19歲國家隊新星商竣程在男單外圍賽首圈以盤數2：1淘汰意籍球手馬斯特利晉級，將與比利時籍的施索貝斯爭入正賽首圈。另外，世界一哥佐高域因傷休戰逾一個月後，將在此項賽事復出，身為頭號種子的他由次圈打起，力爭第7次封王。

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